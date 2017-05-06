كأس أمير قطر: الجيش يتخطي أم صلال بعشرة لاعبين

وسجل رومارينيو ثلاثية (33 و46 و51) في اللقاء الذي افتتح أهدافه الأوزبكستاني ساردور راشيدوف (9)، وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الخامس (90)، فيما سجل السوري محمود المواس (52) والإيفواري يانيك ساغبو (61) وإبراهيما نداي (90+1) أهداف أم صلال بطل 2008.

ولعب الجيش بعشرة أفراد منذ الدقيقة 58 بعد طرد ظهيره الأيسر ياسر أبو بكر بالبطاقة الصفراء الثانية.

وشهدت المباراة واحدة إثارة وقوة كبيرة في شوطها الثاني بعد تفوق الجيش تماماً في الشوط الأول.

ويلتقي الجيش في نصف النهائي مع السد الوصيف الأحد المقبل، فيما يلعب السبت الريان مع لخويا حامل اللقب.