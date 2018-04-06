كأس آسيا للسيدات: خسارة الأردن أمام الفيليبين

وفي المباراة التي أقيمت الجمعة على استاد عمان الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى، تقدم منتخب "النشميات" بهدف السبق عن طريق ميساء جبارة في الدقيقة 16، بعدما تابعت تمريرة من ستيفاني النبر.

إلا ان المدافعة الأردنية ياسمين خير منحت التعادل للفيليبين خطأ في مرماها (50)، عندما كانت تحاول إبعاد ركلة حرة، الا انها حولت الكرة رأسية في مرمى مواطنتها سلمى غزال.

وفي الدقيقة 70، سجلت البديلة الأردنية لونا المصري هدفا لصالح منتخب بلادها ألغي بداعي التسلل، قبل ان يتمكن المنتخب الفيليبيني من تسجيل هدف الفوز عبر جيسيكا آني في الدقيقة 75.

وفي مباراة أقيمت في وقت سابق ضمن المجموعة نفسها، حقق المنتخب الصيني حامل اللقب عام 2010، فوزا كبيرا على تايلاند بنتيجة 4 - صفر.

وبذلك، تصدرت الصين ترتيب المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الفيليبين، بينما لا يزال رصيد الأردن وتايلاند خاليا من النقاط.

وتقام الجولة المقبلة من مباريات المجموعة الاثنين، فيلتقي الأردن مع تايلاند، والصين مع الفيليبين.

وتنطلق السبت مباريات المجموعة الثانية، فتلتقي اليابان حاملة اللقب مع فيتنام، واستراليا مع كوريا الجنوبية، على استاد الملك عبدالله الثاني بعمان.

وتتأهل خمسة منتخبات الى مونديال 2019 في فرنسا، هي الأول والثاني في كل مجموعة، والمنتخب الذي ينهي البطولة في المركز الخامس.



