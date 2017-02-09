قفزة كبيرة لمصر في تصنيف الفيفا

وتقدمت الكاميرون التي فازت باللقب الإفريقي على حساب مصر في النهائي الأحد 2-1، 29 مركزاً ليصبح تصنيفها 33 عالمياً، بينما تقدمت مصر من المركز 35 إلى 23، لتصبح الأعلى تصنيفاً بين المنتخبات الإفريقية والعربية على السواء.

وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية، الأكثر إفادة من التصنيف، إذ تقدمت بوركينا فاسو التي خسرت في نصف النهائي أمام مصر، إلى المركز 38 (تقدمت 15 مركزاً)، وغانا التي خسرت نصف النهائي الثاني أمام الكاميرون إلى 45 (تقدمت تسعة مراكز).

أما المغرب الذي خرج من ربع النهائي أمام مصر، فتقدم تسعة مراكز إلى 48، بينما حافظت تونس على موقعها في المركز 36، وتراجعت الجزائر التي أقصيت من الدور الأول إلى المركز 50.

وعلى صعيد العشرة الأوائل، حصل تعديل طفيف بتقدم فرنسا خطوة إلى المركز السادس، على حساب كولومبيا، بينما بقيت الصدارة لصالح الأرجنتين، تليها البرازيل وألمانيا.