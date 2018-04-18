قطر 2022 - كافو يتحدث عن برنامج الجيل المبهر

ويزور كافو، الذي خاض 142 مباراة مع منتخب البرازيل، قطر حالياً في إطار التعاون بين مؤسسة تحمل اسمه وبرنامج الجيل المبهر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث.

وأكد كافو على أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بأي بطولة وأشاد "بالدور الهام لبرنامج الجيل المبهر في اغتنام قوة كرة القدم وشعبيتها العالمية لتغيير حياة الأطفال في عدد من المجتمعات الأقل حظاً والتي تفتقر إلى البنية التحتية الرياضية".

ويهتم برنامج الجيل المبهر بالتطوير المجتمعي والمؤسسي وتتمحور أهدافه حول الالتزام بإحداث تغيير إيجابي في المنطقة من خلال استثمار الطاقة الإيجابية الكامنة في كرة القدم وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واستطاع برنامج الجيل المبهر منذ انطلاقته الأولى عام 2010 خلال تقديم قطر ملف استضافة كأس العالم في الوصول إلى 26 مجتمعاً من خلال إقامة 26 ملعباً في خمس دول.

واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 35 ألف فرد حتى الآن ومن المتوقع بحلول عام 2022 أن يصل عدد المستفيدين منه إلى مليون شخص في مختلف دول العالم.

مؤسسة كافو

تهتم "مؤسسة كافو"، والتي أسسها بهدف دعم الأطفال والشباب في مسقط رأسه مدينة ساو باولو البرازيلية، بتعزيز دور كرة القدم في إحداث تغييرات إيجابية في حياة الأفراد في تلك المنطقة.

وأشار كافو خلال زيارته لقطر إلى تماشي رؤية وأهداف برنامج الجيل المبهر مع توجه ورسالة مؤسسته الخاصة "مؤسسة كافو".

وقال اللاعب السابق لروما وميلانو الإيطاليين "تلعب الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص دوراً محورياً في تعزيز الترابط الاجتماعي بين الأفراد.

وأضاف "يهدف برنامج الجيل المبهر ومؤسسة كافو على حد سواء إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق مشروعات ومبادرات خاصة".

وتابع "نهدف من خلال إطلاق هذه البرامج إلى تسليط الضوء على دور الساحرة المستديرة في إلغاء الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأطفال وإتاحة فرص جديدة أمام الشباب تساعدهم على تحسين حياتهم وتشكيل مستقبلهم، من المهم أن ترد الجميل لبلدك أو منطقتك من خلال كرة القدم".

وأضاف "قررت إطلاق مؤسسة كافو بعد اعتزالي لإثراء حياة الأطفال من خلال كرة القدم. أشعر بالسعادة لاستطاعتي توظيف قوة كرة القدم في مساعدة الخرين".

وكان التعاون الأول بين برنامج الجيل المبهر ومؤسسة كافو من خلال كأس العالم بالبرازيل عام 2014 حيث التقى سفراء مؤسسة كافو من قارة سيا بسفراء الجيل المبهر.

وجرى وقتها تنظيم العديد من الفعاليات منها مباراة كرة قدم ودية فاز فيها فريق الجيل المبهر.

وزار كافو جناح اللجنة الأولمبية القطرية الذي أقيم على هامش دورة ريو دي جانيرو الأولمبية عام 2016.

وأشاد كافو باستعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 قائلا "من العظيم أن أشاهد هذا التغيير المذهل في دولة قطر وأرى مشاريعها الضخمة الخاصة بالبطولة.

وتابع: "أنا على يقين بأن هذه البطولة ستكون تجربة كروية مذهل للاعبين والمشجعين على حد سواء".