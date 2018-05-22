قطر تعلن قائمتها استعداداً لكأس آسيا



وضمّت قائمة سانشيز 34 لاعباً معظمها من صفوف الدحيل بطل الدوري القطري ومن السد وصيفه.

وجاء في التغريدة التي نشرها الاتحاد القطري في حسابه الرسمي عبر تويتر الثلاثاء أنّ منتخب قطر سيخوض معسكراً تدريبياً وعدة مباريات ودية.

سانشيز مدرب منتخبنا الوطني يعلن برنامج وقائمة منتخبنا الوطني استعداداً لكأس آسيا pic.twitter.com/ORIAyL6ovn — الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 22, 2018

وينتظر أن يسافر منتخب قطر إلى فيينا في الرابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو القادم وأن يلعب ثلاث مباريات ودية وفقاً لما نشره الاتحاد القطري.

وضمت القائمة العديد من نجوم منتخب قطر الأولمبي وعلى رأسهم المعز علي وعاصم مادبو بالإضافة إلى بعض نجوم الدوري القطري المتألقين مؤخراً مثل حارس الأهلي يزن نعيم.