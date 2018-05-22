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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

قطر تعلن قائمتها استعداداً لكأس آسيا

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز عن قائمة منتخب قطر التي ينتظرهاً معسكراً تدريبياً استعداداً لبطولة كأس آسيا 2019.

AFP


وضمّت قائمة سانشيز 34 لاعباً معظمها من صفوف الدحيل بطل الدوري القطري ومن السد وصيفه.

وجاء في التغريدة التي نشرها الاتحاد القطري في حسابه الرسمي عبر تويتر الثلاثاء أنّ منتخب قطر سيخوض معسكراً تدريبياً وعدة مباريات ودية.

وينتظر أن يسافر منتخب قطر إلى فيينا في الرابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو القادم وأن يلعب ثلاث مباريات ودية وفقاً لما نشره الاتحاد القطري.

وضمت القائمة العديد من نجوم منتخب قطر الأولمبي وعلى رأسهم المعز علي وعاصم مادبو بالإضافة إلى بعض نجوم الدوري القطري المتألقين مؤخراً مثل حارس الأهلي يزن نعيم.

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