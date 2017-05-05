قرعة نارية في البطولة العربية للأندية

وأوقعت القرعة الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري والفيصلي الأردني، بينما جاء الزمالك في المجموعة الثانية مع النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.

وضمت المجموعة الثالثة الهلال السعودي والمريخ السوداني والترجي الرياضي التونسي ونفط الوسط العراقي.

وستقام منافسات المجموعتين الاولى والثانية في القاهرة، فيما تقام منافسات المجموعة الثالثة في الاسكندرية.

وتقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد حيث يتأهل بطل كل مجموعة الى دور الاربعة مع صاحب افضل مركز ثان الذي سيلتقي مع أول المجموعة الأولى، بينما يلتقي اول الثانية مع اول الثالثة.

واذا كان صاحب افضل مركز ثان من فرق المجموعة الاولى فيلعب مع اول الثانية، في حين يلتقي اول الاولى مع اول الثالثة.

ورصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت الجوائز المالية في بطولة دوري ابطال اسيا وافريقيا حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.5 مليون دولار.

وشهد سحب القرعة حضور العديد من الشخصيات الهامة على رأسهم وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز والأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي.

وتعتبر شركة صلة الرياضية السعودية الراعي الرئيس للبطولة.

وخصصت اللجنة المنظمة خمسة فنادق بسعة 1000 غرفة للوفود والأندية المشاركة فى البطولة، إضافة إلى ترتيبات واتفاقيات أولية مع عدة شركات للطيران والمواصلات، وقامت بحجز مبدئى لـ20 ألف غرفة فندقية لتقديم عروض خاصة للجماهير الرياضية خلال فترة البطولة التي من المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.



وهنا المجموعات:

- المجموعة الأولى: الأهلي المصري والوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري والفيصلي الأردني

- المجموعة الثانية: الزمالك المصري والنصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني

- المجموعة الثالثة: الهلال السعودي والمريخ السوداني والترجي الرياضي التونسي ونفط الوسط العراقي