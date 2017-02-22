قائد منتخب النرويج يقرر الاعتزال الدولي

وارتدى سكيلبيرد (29 عاماً) شارة قيادة منتخب النرويج منذ عام 2014، حيث خاض 43 مباراة دولية.

وكتب سكيلبيرد في بيان: "لقد تولى مدرب جديد مسؤولية المنتخب النرويجي الآن، أشعر أنها اللحظة المناسبة لإنهاء مسيرتي مع الفريق، ومنح الفرصة للاعبين الأصغر سناً لكي يطرقوا باب المنتخب".

وتولى السويدي لارس لاغرباك تدريب المنتخب النرويجي في وقت سابق الشهر الحالي، حيث يخوض اختباره الأول مع الفريق أمام منتخب إيرلندا الشمالية يوم 26 آذار/مارس القادم، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

ويسعى لاغرباك لإعادة الاتزان لمنتخب النرويج الذي يقبع في المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات المونديال.

وقال لاغرباك أن سكيلبيرد، الذي يلعب في صفوف فريق هيرتا برلين الألماني، كان أحد اللاعبين الذي كان يعتزم الاعتماد عليهم في الفترة القادمة، معرباً عن رغبته في أن يعيد اللاعب النظر في الأمر مرة أخرى.

وأوضح لاغرباك، في بيان صادر عن الاتحاد النرويجي لكرة القدم: "إذا كان سكيلبيرد يفتقد الدافع، فإنه اتخذ القرار الصحيح، لقد تحدثت مع بير وأبلغته أن باب المنتخب مفتوحاً أمامه إذا شعر بالحاجة إلى اللعب مجدداً".