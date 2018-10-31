فينغر يعد بالعودة إلى التدريب في 2019



وترك فينغر (69 عاما) نادي أرسنال الإنكليزي في نهاية الموسم الماضي بعد مشوار دام 22 عاما مع فريق شمال لندن.

وردا على سؤال لشبكة "سكاي سبورتس" حول تاريخ عودته إلى التدريب، أجاب المدرب المخضرم "مطلع العام".

وتابع "سيكون من الغريب أن أذهب إلى مكان آخر، لكن ليس بمقدوري البوح لكم (أين سأكون). سأكون في مكان ما لكن لا أعلم أين".

وأردف المدرب الذي تعرض لانتقادات قبل ترك أرسنال بسبب تراجع نتائج "المدفعجية"، "ارتحت جيدا وشاهدت الكثير من كرة القدم. لدي الكثير من الذكريات وأفتقد ذلك".

وعبّر فينغر عن سعادته من البداية الجيدة لفريقه السابق الذي يشرف عليه راهنا المدرب الإسباني أوناي إيمري، بعد إقالته بنهاية الموسم الماضي من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبرغم تعرّضه لخسارتين افتتاحيتين في الدوري الإنكليزي، يحتل أرسنال المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، وهو حقق 11 فوزا متتاليا في مختلف المسابقات.

وأكد فينغر "عندما يفوز أرسنال أكون سعيدا. أعتقد أنني عملت بجد وتركت النادي بحال جيدة. في النهاية، أنا مشجع وأريدهم أن يفوزوا في المباريات".

