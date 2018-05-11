فينغر يتوقع إنشاء بطولة قارية جديدة للأندية



ويعتقد فينغر الذي أعلن تركه أرسنال في نهاية الموسم الجاري أن أندية النخبة الأوروبية ستكافح من أجل إدخال دوري قاري جديد تقام مبارياته في نهاية الأسبوع لتحدي نجاح الدوري الإنكليزي.

وسيترك فينغر ملعب الإمارات بعد 22 عاماً على رأس المدفعجية، ويواجه فريقه هادرسفيلد الأحد.

لكن الفرنسي الخبير يتوقع تغييراً كبيراً في كرة القدم في المستقبل القريب، حيث يتم إعادة برمجة مباريات الدوري في منتصف الأسبوع.

وقال فينغر: "التطور المقبل؟ قد أراكم في غضون سنوات قليلة وسيكون لكم بالتأكيد دوري أوروبي في نهاية الأسبوع".

وتابع: "البطولة المحلية ستقام حتماً الثلاثاء/الأربعاء، أعتقد أنها الخطوة المقبلة".

وقال فينغر أنّ هذه الخطوة "حتمية" لأنّ الأندية الكبرى تريد شريحة أكبر من أموال كرة القدم ولن ترضى بتقاسمها مع خصومها الصغار.

طرحت فكرة دوري أوروبي لسنوات، وقد تتعزز بسبب تقلص متفرجي دوري الأبطال وارتفاع حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإنكليزي مقارنة مع منافسات الاتحاد الأوروبي.

وتابع فينغر: "ستأتي قريباً لأنها طريقة للأندية الأخرى كي تحارب البرميرليغ".

وتوقع مدرب أرسنال أن تقام مباريات في نهاية الأسبوع لزيادة الحشود.



وأردف فينغر: "انظروا إلى عدد الجماهير في دوري أبطال أوروبا، هناك تناقض لأنها ليست رائعة"، لكن إذا كان لديكم ريال مدريد ضد برشلونة أو ريال مدريد ضد أرسنال أو مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ في كلّ نهاية أسبوع سيكون الحضور جيداً".

ويرى فينغر أنّ تغييرات درامية مماثلة ستؤثر بشكل جذري على البرميرليغ: "إذا أردت أن تجعلها يجب أن تخفض إلى 16 (فريقاً)".

