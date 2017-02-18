فينتورا يضم 10 لاعبين جدد للمنتخب الإيطالي

وخلت القائمة من لاعبي يوفنتوس ونابولي وروما وفيورنتينا اللذين يشاركون في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ومقارنة بالتجمع السابق للمنتخب، الذي أقيم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هناك عشرة لاعبين جدد انضموا للمنتخب، من بينهم لاعبو فريق ساسولو الذين لم يتمكنوا من الإنضمام للمعسكر بسبب مشاركتهم مع فريقهم في بطولة الدوري الأوروبي.

وسوف يتجمع الفريق مساء يوم الاثنين المقبل في المركز المركز التقني الاتحادي "كوفرسيانو"، حيث يخضع اللاعبون للتدريب على فترتين، صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء على أن يخوضوا تدريبهم الثاني يوم الأربعاء على فترتين أيضاً.

ومن بين اللاعبين الجدد الذين انضموا، كيفين بونيفازي وأليكس ميريت،حارس مرمى نادي سبال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وجاءت قائمة المنتخب الإيطالي كالآتي :

في حراسة المرمى :أليسيو كراجانو (بينيفينتو) وأليكس ميريت (سبال).

وفي الدفاع :أنطونيو باريكا (تورينو) وكريستيانو بيراجي (بيسكارا) وكيفين بونفيازي (سبال) وماتيا كالدارا (أتلانتا) وفيديريكو ستشيريني (كروتوني) وأندريا كونتي (أتلانتا) وأرماندو إيزو (جنوه) وليوناردو سبينازولا (أتلانتا).

وفي خط الوسط : دانيلو كاتالدي (جنوى) وروبيرتو جاجليارديني (إنتر ميلان) ومانويل لوكاتيلي (ميلان) ولورينزو بيلغريني (ساسولو).

وفي الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) جيانلوكا كاباراري (بيسكارا) وفيديريكو دي فرانسيسكو (بولونيا) ودييغو فالسينيلي (كروتوني) وروبيرتو إينجيلسي (كييفو فيرونا) وجيانلوكا لابادولا (ميلان) وأندريا بيتاغانا (أتلانتا) وسيموني فيردي (بولونيا).