فيفا يوسع نطاق إيقاف أمين عام اتحاد كرة تيمور الشرقية

ووافق فيفا على توسيع نطاق الإيقاف الذي فرضته اللجنة التأديبية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أمانديو دي أراويو سارمينتو لتورطه في استخدام وثائق مزورة فيما يخص إشراك منتخب تيمور الشرقية للاعبين غير مؤهلين ليمتد أثر العقوبة إلى جميع أنحاء العالم.

وفقاً للمادة 136 من قانون الانضباط قرّر رئيس اللجنة التأديبية للفيفا توسيع نطاق الإيقاف الممتد لثلاث سنوات المفروض على أمانديو دي أراويو سارمينتو من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم ليصبح أثره دولياً.