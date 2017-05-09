فيفا يفتح باب الترشّح لاستضافة مونديال 2026 مستثنيا أوروبا وآسيا

أعلن مجلس فيفا (اللجنة التنفيذية سابقا) عقب اجتماعه الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 أمام دول تنتمي إلى اتحادات قارية من خارج منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، مستثنيا الاتحادين الأوروبي والآسيوي.

وكانت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (كونكاكاف) تقدمت بطلب استضافة مشترك لنهائيات 2026، التي سيشارك فيها للمرة الأولى 48 منتخبا بدلا من 32 العدد الحالي للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم. وسيتم اختيار مجموعة من البلدان المرشحة للاستضافة في الجمعية العمومية الثامنة والستين للاتحاد الدولي بعد سنة.

وسيعرض الاقتراح على الجمعية العمومية السابعة والستين الخميس للتصويت عليه من قبل مندوبي 211 اتحادا منضمين إلى فيفا.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس فيفا " أن فيفا يريد فتح المجال أمام مرشحين من اتحادات أفريقيا (كاف) وأميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف) وأميركا الجنوبية (كونميبول) وأوقيانيا لتقديم طلباتهم حتى 11 آب/أغسطس 2017".

وكان مجلس الفيفا يعتزم في وقت سابق تخصيص فترة زمنية مدتها سنة لطلب الاستضافة الثلاثي ومناقشته من النواحي التقنية. إلا أن الاستضافة الثلاثية تبقى الأكثر ترجيحا للفوز، علما أنه أفيد عن رغبة المغرب تقديم طلب ترشحه، إلا أن شيئا رسميا لم يصدر في هذا الخصوص.

ويرغب رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو من خلال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات، منح مقاعد إضافية إلى الاتحادات القارية.

وقد حدد مجلس فيفا الثلاثاء مقاعد التأهل المباشر للاتحادات القارية كالآتي: 8,5 للاتحاد الآسيوي، 9,5 للاتحاد الأفريقي، 6,5 لاتحاد الكونكاكاف، 6,5 لاتحاد كونميبول، 1,5 للاتحاد الأوقياني، و16 معقدا للاتحاد الأوروبي. ويبقى مقعدان إضافيان يحسمان بدورة تأهيلية تضم ستة منتخبات.