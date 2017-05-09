فيفا يسمح للعراق باستضافة المباريات الودية على أرضه

ويفرض الاتحادان الدولي والآسيوي منذ أعوام حظراً على إقامة مباريات كرة القدم الرسمية (باستثناء المنافسات المحلية) في العراق، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية وظروف الملاعب.

وسعت السلطات العراقية منذ فترة إلى رفع هذا الحظر دون جدوى، لكنها حصلت الثلاثاء على رفع جزئي لهذا الحظر بحسب البيان الرسمي الذي صدر عن فيفا الذي يعقد الخميس جمعيته العمومية السابعة والستين في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال فيفا في البيان الذي شرح فيه جدول أعمال جمعيته العمومية: "شرط أن يظل الوضع مستقراً وأن يتم إجراء عدة تعديلات في الأماكن المقترحة (أربيل والبصرة وكربلاء)، قرر المجلس (مجلس فيفا) رفع الحظر عن المباريات الدولية الودية. ونتيجة لذلك، لن يحتاج الكونغرس (الجمعية العمومية) إلى التصويت على هذا البند، لأنه يدخل في اختصاص المجلس".

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة العراقية بياناً تبارك فيه "لشعبنا وجماهيرنا الرياضية عودة الاستحقاق الطبيعي للعراق في استضافة وإقامة المباريات الدولية على أرضنا وبين جماهيرنا (...) وهو ما يجعلنا نتطلع إلى المقبل بثقة...".

وسبق البيان الرسمي، تصريح للمتحدث الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم كامل زغير أكد فيه لوكالة فرانس برس أن "مجلس فيفا وافق في اجتماعه اليوم الثلاثاء في المنامة على رفع الحظر عن الملاعب العراقية بشكل جزئي والسماح بإقامة المباريات الودية على ملاعب مدن البصرة وأربيل وكربلاء".

واضاف زغير "ترك الاتحاد الدولي لكرة القدم في قراره اليوم حرية اللعب للمنتخبات الراغبة بخوض المباريات الودية أمام المنتخبات العراقية في ملاعب مدن أربيل وكربلاء والبصرة".

وبدأ فيفا حظره على الملاعب العراقية في أيلول/سبتمبر عام 2011 بعد مباراة العراق والاردن ضمن تصفيات كأس العالم التي جرت على ملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل.

واعتبر الاتحاد الدولي أن هناك مخالفات لمعايير فيفا التنظيمية حيث انقطع التيار الكهربائي عن الملعب اثناء المباراة فضلاً عن نزول أعداد من الجماهير إلى أرضية الملعب بعد المباراة التي انتهت بفوز الأردن 2-صفر.

وفي تموز عام 2013، طالب الاتحاد العراقي من نظيره الدولي رفع الحظر عن الملاعب العراقية، إلا أنه جوبه بالرفض بسبب الاوضاع الأمنية وبسبب رصده لأعمال عنف منها مقتل مدرب فريق كربلاء.