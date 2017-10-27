فيفا يرفع قيمة جوائز مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار

وبلغت قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014 التي أحرزتها المانيا 358 مليون دولار، بينها 35 مليونا لألمانيا البطلة، 25 مليوناً للأرجنتين الوصيفة، 22 مليوناً للثالث و20 مليونا للرابع.

ونالت المنتخبات التي أقصيت من دور المجموعات 8 ملايين دولار، ومن الدور الثاني 9 ملايين دولار وربع النهائي 14 مليون دولار. إلى هذه المبالغ، عوّض الاتحاد الدولي على المنتخبات تكاليف إعدادها بواقع 1,5 مليون دولار لكل دولة.

وأعلن فيفا عن إطلاق مؤسسة في الفصل الأول من عام 2018 لتطوير انشطته في المجال الاجتماعي.

كما وافق على مواعيد كأس العالم للأندية 2018 في الامارات العربية المتحدة بين 12 و22 كانون الأول/ديسمبر، وكأس العالم للسيدات في فرنسا بين 7 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو 2019.

