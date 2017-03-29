فيفا سيلغي اللجان المحلية المنظمة لكأس العالم ابتداء من 2026

وقالت السنغالية فاطمة سامورا في حديث لصحيفة "فيدوموستي" اليومية في مطلع آذار/مارس نشرته اليوم الأربعاء: "سننظم بأنفسنا كأس العالم 2026. لا نريد خلق المزيد من الهياكل الجديدة من الصفر مرة كل أربع سنوات".

وبحسب سامورا فإن هذا النظام الجديد سيمكن الفيفا من السيطرة أفضل بشكل أفضل على "تنظيم وفعالية" نهائيات كأس العالم في المستقبل.

وقالت الدبلوماسية السابقة التي أصبحت أول امرأة تشغل منصب الأمانة العامة للفيفا: "نريد أن يكون لدينا فريق احترافي دائم يملك جميع المهارات ويضم كفاءات تتقن العمل المحلي".

وفي وثيقة نشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بعنوان "الفيفا 2.0: رؤية للمستقبل"، تطرق الاتحاد الدولي إلى هذه الخطة التطويرية، موضحاً أنه يبحث عن "المزيد من الإيرادات، والتقليل من التكاليف وأن يكون أكثر فعالية".

وأوضح الاتحاد الدولي في وثيقته أن اللجان المحلية المنظمة "تخلق التكرار وعدم الكفاءة والتي، بدورها، تثير مشاكل في الميزانية".

ولن يشمل الإصلاح الجديد النسختين المقبلتين لكأس العالم في روسيا عام 2018 وقطر عام 2022.

وفي النسختين الأخيرتين عامي 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل، تدخل الاتحاد الدولي مرات عدة للتنديد بالتأخير في الأشغال الضرورية لتنظيم المسابقة.





