فوز الاسود على الخيول...ارتياح كبير ومخاوف تتجدد

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أكد المنتخب المغربي في أول اختبار ودي له بعد الكان عن علو كعبه نتيجة وأداء أمام منتخب بوركينافاصوأحد أضلاع المربع الذهبي بكان الغابون.

وكان المنتخب المغربي ونظيره البوركينابي يشتركان في كونهما قد شاركا في النسخة السابقة من الكان المقامة بالغابون،وخرجا معا على يد الفراعنة في دور الربع والنصف تواليا.

وبالرجوع الى تشكيلة المنتخب المغربي بقيادة الثعلب الفرنسي ايرفي رينار،فقد شهدت عدة تغييرات بغياب لاغبين وعودة آخرين،وكان أبرزها غياب عميد الاسود وقلب دفاع يوفنتوس المهدي بنعطية الذي فاجأ الجميع بتعليق مشاركاته الدولية.

الجمهور المغربي حجّ بكثافة الى مركب مراكش ليشاهد مباراة الأسود الودية مع الخيول البوركينابية،وتفاعل مع أداء الأسود الذيتوج بهدف أول في الدقيقة ال 35 من طرف نجم ملقا فيصل فجر،انتهى على ايقاعه الشوط الاول،وعزز عزيز بوهدوز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 64.

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