فنغر وأنريكي في مهمة شبة مستحيلة من أجل كتابة سجل تاريخي خاص

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ظروف متشابهة لكل من أنريكي وفنغر في توقيت حرج من الموسم:

أول هذه الظروف ما تعرض له فريقيهما من خسارة كبيرة في مباراة الذهاب من دوري الأبطال حيث خسر البرشا من البي إس جي بنتيجة لم تكن في الحساب بعد أن تلقت شباكه رباعية نظيفة وبالمقابل تعرض الأرسنال للخسارة بخمسة أهداف لهدف أمام العملاق البافاري بايرن ، نتيجة ربما يرى الأغلبية أن مهمة تعويضها تبدو شبه مستحيلة إن لم تكن كذلك إلا أنني وبجانب عدد ليس بالقليل أيضا نرى بأنه ليس هنالك مستحيل كما علمتنا كرة القدم لإمكانية التعويض طالما توفرت بعض الظروف لدى الفريق الذي يريد العودة في النتيجة أولها العزيمة والإصرار وعودة الروح لدي عناصر ه وإيمانهم بأن التسعين دقيقة القادمة تعتبر آخر تسعين دقيقة في المنافسة بالنسبة لهم ، الدعم الإداري والفني والجماهيري لدى عناصر الفريق ضف لذلك أن من الأشياء التي يمكنها أيضا أن تكون في صالح الفريق للعودة هي غياب التوفيق لدي المنافس في مباراة الأياب ، كلها أسباب تبدو منطقية وممكنة في مباراة كرة القدم وبذلك أن مسألة التعويض ليست مستحيلة على الإطلاق وواردة ،

توفر ما ذكرت من عوامل للتعويض لكل من الفريقيين :

ما دفعني لذكر هذه الاشياء هو موقف كل من المدربين ، فكلاهما يريد تعويض الخسارة الكبيرة من أجل عودة التواصل مع جماهير النادي لضمانه تقديم ما تبقى من مباريات للموسم في أجواء هادئة يسودها التواصل والدعم من قبل الجمهور خاصة وأن كل منهما يخوض ما تبقى من مباريات كفرصة أخيرة له مع فريقه لتقديم ما يمكن تقديمه من أجل الفوز بالألقاب الممكنه ، علما بأن أنريكي مدرب برشلونه كان قد أكد وبصورة رسمية مغادرته لبرشلونه بنهاية الموسم في مؤتمر صحفي عقب الفوز على خيخون، أما فنغر وعلى الرغم من أنه لم يؤكد ذلك بصورة رسمية لا هو ولا إدارة الفريق إلا أن كل الدلائل والتقارير من داخل أسوار النادي تشير إلى مغادرته للفريق بنهاية هذا الموسم بنسبة تفوق التسعين في المئة والدليل على ذلك المطالبة المستمرة من قبل الجمهور لمدربهم بمغادرة الفريق بعد أن صبرت عليه حوالي عشرون عاما دون أي فائدة تذكر خاصة أن آخر عشرة سنيين منها تقريبا تمثلت فقط في فوزه بكاسي الرابطة والإتحاد إلى جانب المحافظة على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال ومن بعدها مغادرة الأبطال من أدوار متقدمة وهذا ما ملت منه الجماهير والتي تريد أن ترى فريقها يعود إلى منصات التتويج بين كبار أندية أوروبا والبريميرليغ الذي غاب عن خزائن النادي حوالي ال14 عاما بعد آخر لقب للفريق في العام 2003-2004 هذا إلى جانب بعض التقارير التي تشير إلى بحث الإدارة المستمر عن البديل الأمثل لقيادة المدفعجية في الموسم المقبل ومن بين أهم الاسماء المرشحة لهذا المنصب يأتي مدرب اليوفي أليغري والذي يحظي بقبول كبير من قبل جماهير الأرسنال ، لذلك وبعد أن قرر أنريكي بنفسه مغادرة الفريق كما اسلفت أمام وسائل الإعلام على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى وجود خلافات بينه وبين نجوم الفريق وفي مقدمتهم النجم الأول ليونيل ميسي إلى جانب عدم دعمه من قبل الجمهور خاصة بعد الهزيمة الغير متوقعة في حديقة الأمراء ، إلا أن كل هذه الأشياء حتى وإن صحت لا أعتقد بأنها ستكون عائقا كبير أمام مدرب البرشا في أن يكتب تاريخ خاص به في حال تأهله للدور المقبل بعد تعويض الخسارة بالأربعة أما باريس سان جيرمان كأول فريق يستطيع العودة في مثل هذه الأدوار بعد تلقيه نتيجة ثقيلة أربعة أهداف ذهابا وذلك من أجل مواصلة التقدم في البطولة والفوز بها إلى جانب المحافظة على حظوظه في الفوز بالدوري خاصة وأنه عاد إلى صدارة الترتبيب بفارق نقطة أمام ريال مدريد والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام سلتافيغو ، علما بأن الفريقين سيلتقيان بملعب الريال في مباراة الإياب ايضا، لذلك تصبح مسألة فوز ه بالدوري قائمة وبصورة كبيرة في ظل الوضعية الراهنة خاصة بعد عودة الروح الكبيرة للفريق في آخر مباراتين أمام خيخون وسلتايغو بعد أن استطاع الفريق تسجيل 11 هدفا فيهما بواقع ستة أهداف لهدف امام خيخون وخمسة أهداف نظيفة أمام سلتافيغو مع تقديم عروض رائعة من عناصر الفريق بصورة عامة ومن قبل ميسي ونيمار بصورة خاصة وهذا ما غاب عن البرشا لفترة طويلة بعد أن ظهر الفريق بصورة باهته أمام البي اس جي كلفته خسارة قاسية أمامه ، كل هذه العوامل مجتمعة تجعل إمكانية العودة واردة وبصورة كبيرة لفريق أنريكي الذي يجد تعاطف ودعم جميع لاعبي الفريق من أجل مساعدته لكتابة نهاية رائعة له مع الفريق خاصة وأنه مازال يصارع في ثلاث جبهات هي الدوري والأبطال إلى جانب تأهله لنهائي الكأس أمام ألافيس

الموقف ربما يكون مختلفا قليلا هنا عندما نتحدث عن فنغر ، ما يخص مسألة عودة الفريق أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ بعد الخسارة أمامه بخمسة أهداف لهدف تبدو وارده إن توفرت بعض العوامل كما أسلفت إلا أن فينغر وفي ظل هذه الوضعية التي يمر بها فريقه ربما يحتاج لمعجزة من أجل العودة في اللقاء وتسجيل أربعة أهداف نظيفه، فإذا ما تحدثنا عن المستوى الفني للفريق فهو لا يبشر بأن العودة واردة أمام بايرن بعد أن خسر الفريق آخر مبارياته بالدوري أمام ليفربول أحد أقرب منافسية على المركز الرابع والمفضل لفينغر والذي ربما يجد صعوبة كبيرة جدا في الحفاظ عليه هذا العام في ظل المنافسة الكبيرة من قبل الليفر والمان يونايتد و الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام أرسنال نفسه والتي إن فاز بها بإمكانه الزج بفريق فنغر للمركز السادس خاصة بعد أن خسر المركز الرابع نتيجة لخسارته أمام الليفر وهي نتيجة ربما تكون واردة بصورة كبيرة خاصة في ظل ما يقدمه رجال مورينيو من مستويات رائعة في الفترة الأخيرة إلى جانب هبوط مستوى المدفعجية في توقيت حرج من الموسم وتشير بعض التقارير إلى تمرد عدد من نجوم الفريق في مقدمتهم نجمي الفريق اليكس سانشيز والألماني أوزيل بعد أن ربطت تقارير عديدة نية الأول مغادرة الفريق بنهاية الموسم للبحث عن تحدي جديد بالإنضمام لفريق يستطيع الفوز بالبطولات أما أوزيل هو الآخر لم يكن في وضعية أفضل من سانشيز بعد ان اصبح مستوى النجم الألماني في تراجع مخيف في الفترة الآخيرة مما جعله عرضة للإنتقادات من قبل جماهير الفريق خاصة بعد الخسارة المزلة أمام البايرن ، علما بأن سانشيز وأوزيل يعدان من الركائز المهمة لدى الفريق لذلك فإن غايبهما عن تشكيلة الفريق يعني معاناة ما بعدها معانة ووضح ذلك جليا أمام الليفر في ظل غيابهما ولم يعد الفريق إلا بعد نزول سانشيز لأرض الملعب وكان هو صاحب تمريرة الهدف الوحيد لتقليص الفارق مع الليفر3-1 ، كل هذا يجعل فينغر في موقف لا يحسد عليه من أجل البحث عن خطف بطاقة التأهل من بين أنياب البايرن رغم صعوبة المهمة التي تجتاج إلى جنود ودعم وهذا ما يفتقده المدرب الذي يبدو بأنه أصبح غير مرغوب فيه من قبل الجميع إلى جانب الصراع من أجل الظفر بالمركز الرابع المؤهل للأبطال على أسوء تقدير والذي ربما يفقده أيضا في حال الإخفاق أمام البايرن.

ظروف متشابهة جمعت كل من أنريكي وفنغر في توقيت صعب من الموسم مع بعض الفوارق في مسألة الدعم والجاهزية لكل فريق و التي تميل فيها الكفة قليلا لصالح مدرب برشلونه ، فهل يا ترى يستطيع المدربيين الكبيرين التغلب على كل هذه الظروف وقهر الصعاب من أجل إنجاز مهمة أقرب للمستحيل ليكتب كل منهما تاريخ خاص به تظل تذكره الأجيال لاحقا ؟ أم أن المسألة تعد ضرب من ضروب الخيال الذي لا يصدقه العقل ؟ كل هذا ما ستجيب عنه التسعين دقيقة القادمة لكل منهما فلننتظر الإجابة من خلال أفكار وخبرة المدربيين أنريكي وفنغير وأقدام لاعبيهما أمام خصميهما باريس سان جيرمان والبايرن على التوالي.