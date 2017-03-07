فضائح الفيفا: السجن 8 أعوام للرئيس السابق لاتحاد السلفادور

ودين فاسكيز الذي تولى رئاسة اتحاد بلاده بين حزيران/يونيو 2009 وتموز/يوليو 2010، بتهمة اختلاس اشتراكات للضمان الاجتماعي تبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دولار.

ويلاحق فاسكيز أيضاً من طرف القضاء الأميركي بشبهات الفساد المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. وسبق له أن أوقف في كانون الأول/ديسمبر 2015 وقبلت المحكمة العليا في السلفادور طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، ولكن كان يتعين عليه أولا المثول امام قضاء بلاده بسبب مخالفاته في السلفادور.

وأوضح القضاء السلفادوري في بيان له أن امكان تسليمه الى الولايات المتحدة يبقى مفتوحا "وفقا للإجراءات المعمول بها".