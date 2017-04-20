فرنسا تواجه باراغواي ودياً

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس أن منتخب بلاده سيلتقي نظيره البارغوياني في 2 حزيران/يونيو المقبل على ملعب روازون بارك في رين في مباراة دولية ودية في إطار استعداداتهما لتصفيات مونديال 2018 في روسيا.

وتستعد فرنسا لمواجهة مضيفتها السويد في ستوكهولم في التاسع من حزيران/يونيو في قمّة مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط أمام السويد.

وتلعب فرنسا مباراة ثالثة في حزيران/يونيو وتحديداً في 13 منه على ملعب فرنسا في العاصمة باريس عندما تستضيف انكلترا ودياً.

من جهتها، تتحضر البارغواي لمباراتيها أمام مضيفتها تشيلي وضيفتها جارتها الأوروغواي في 31 آب/أغسطس و5 أيلول/سبتمبر المقبلين ضمن الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة على التوالي من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي.

وتحتل البارغواي المركز الثامن برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف خلف البيرو السابعة و4 نقاط خلف الأرجنتين صاحب المركز الخامس المؤهل للملحق مع بطل أوقيانوسيا.