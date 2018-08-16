فرنسا بطلة العالم تتصدر التصنيف الجديد للفيفا

وتصدر "الديوك" تصنيف الفيفا للمرة الأولى منذ العام 2002، وتقدموا ستة مراكز بعد فوزهم باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخهم بعد لقب أول على أرضهم عام 1998.

إلى ذلك، تقدمت كرواتيا التي خسرت أمام فرنسا في نهائي المونديال الروسي بنتيجة 2-4، 16 مركزا لتحتل المركز الرابع بعدما حققت أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في البطولة العالمية.

وتبادلت بلجيكا والبرازيل المركزين الثاني والثالث، إذ تقدمت الأولى مركزا واحدا بعد حلولها ثالثة في المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بينما تراجع "السيليساو" إلى المركز الثالث بعد خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال أمام "الشياطين الحمر" البلجيكيين (1-2).

وكان الخاسر الأكبر بين فرق الصدارة، بطل مونديال 2014 المنتخب الألماني الذي تراجع إ لى المركز الخامس عشر في التصنيف (خسر 14 مركزا) بعد فقدانه اللقب بخروجه من الدور الأول لمونديال 2018.

ومن أبرز المتقدمين الأوروغواي التي أصبحت في المركز الخامس (تقدمت تسعة مراتب) بعد بلوغها الدور ربع النهائي لكأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا (صفر-2)، وانكلترا التي باتت سادسة (تقدمت ستة مراتب) بعد بلوغها الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 1990، وذلك على حساب السويد التي تقدمت 13 مركزا ليصبح تصنيفها حادية عشرة.

وخسرت الأرجنتين التي أقصيت من الدور ثمن النهائي في المونديال على يد فرنسا (3-4)، ستة مراكز لتصبح في المركز الحادي عشر.

في ما يأتي ترتيب المنتخبات الـ 15 الأولى، مع الإشارة بين مزدوجين إلى عدد مراتب التقدم أو التراجع:

1- فرنسا 1726 نقطة (+6)

2- بلجيكا 1723 نقطة (+1)

3- البرازيل 1657 نقطة (-1)

4- كرواتيا 1643 نقطة (+16)

5- الأوروغواي 1627 نقطة (+9)

6- إنكلترا 1615 نقطة (+6)

7- البرتغال 1599 نقطة (-3)

8- سويسرا 1597 نقطة (-2)

9- إسبانيا 1580 نقطة (+1)

* الدنمارك 1580 نقطة (+3)

11- الأرجنتين 1574 نقطة (-6)

12- تشيلي 1570 نقطة (-3)

13- السويد 1565 نقطة (+11)

14- كولومبيا 1563 نقطة (+2)

15- ألمانيا 1561 نقطة (-14)

وعلى صعيد المنتخبات العربية جاء التصنيف كالتالي:

24- تونس (-3)

46- المغرب (-5)

65- مصر (-20)

66- الجزائر

70- السعودية (-3)

73- سوريا

77- الامارات

79- لبنان

84 - سلطنة عمان

89- العراق

98- قطر

99- فلسطين

101- ليبيا

110- الأردن

113- البحرين

128- السودان

133- اليمن

159- الكويت