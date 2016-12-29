فرناندو سانطوس... فيلسوف الكرة الذي صنع مجد البرتغال

وأخيرا تم الإعلان رسميا عن لائحة المتوجين في عالم الساحرة المستديرة لموسم ٢٠١٦ ،ومن بين الوجوه المتوجة نجد فرناندو سانطوس مدرب منتخب البرتغال، هذا الرجل الذي صنع مجدا كرويا في البرتغال عندما نال كأس أوروبا في اليورو الفرنسي.

في عالم الساحرة المستديرة يلقب سانطوس بالمهندس، وهو فعلا إسم على مسمى لأنه حامل لدبلوم مهندس وفي الوقت نفسه نجح في هندسة فوز تاريخي لأصدقاء الدون كريستيانو بكأس أمم أوربا التي تم تنظيمها بفرنسا عندما وقع إيدير ذاك الهدف التاريخي في مرمى الديكة، هذف عنوانه تتويج تاريخي بكأس أمم أوروبا.

لكن ماهي الوصفة السحرية التي جاء بها سانطوس لتحقيق هذا اللقب ؟ لمعرفة الجواب علينا العودة لتصريح شهير لسانطوس قال فيه بكل حكمة وبالحرف، إذا كانت التعادلات ستمنحنا الفوز باللقب فليكن. إنتهى كلام سانطوس.

دعونا الٱن نحلل هاته الحكمة التي تلخص فلسفة الرجل في عالم الكرة، حكمة تجد جذورها الأولى في اليونان التي أشرف سانطوس على تدريب منتخبها من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤، اليونان التي نالت لقب أوروبا في نهائي تاريخي أمام البرتغال بخطة لعب وضع أسسها الخبير الألماني أوتو ريهاغل.

فمادا يعني كل هذا؟ ببساطة شديدة تبنى سانطوس فكر أوتو ريهاغل، وتخلى عن ذاك اللعب الفرجوي الذي لم يمنح البرتغال أي لقب كبير، حيث وظف نجومية اللاعبين لصالح المجموعة، وكدليل على مانذهب إليه فالدون كريستيانو كان يدافع ويهاجم في نفس الوقت رفقة منتخب بلاده في اليورو الفرنسي.

الحذر ثم الحذر، إغلاق المساحات، تأمين الدفاع، وإنتظار أخطاء المنافس، ثم اللسع بسرعة البرق، هي إذن أهم ركائز فلسفة سانطوس الكروية، أو بمعنى أدق بدأت برتغال سانطوس تقبل اللعب ولا تفرض أسلوبها الخاص، إنها ثورة كروية أحدثها سانطوس في سيليساو أوروبا التي لم تنجح في التتويج حتى في أيام المتألق لويس فيغو.

في اليورو الفرنسي تعرضت البرتغال لإنتقادات كبيرة خاصة في المباريات الأولى في الدور الأول، لكن مع توالي المواجهات اتضح جليا أن سانطوس كوّن فريقا يلعب كلحمة موحدة حيث يوظف الكل مجهوداته لصالح المجموعة بعيدا عن اللعب الفرجوي العقيم.

لن نغفل أيضا أن فلسفة سانطوس وجدت من يوظفها على الملعب أحسن توظيف كالدون كريستيانو، بيبي، ريناتو سانشيز وكواريزما.

خلاصة القول أن كرة القدم تعترف فقط بالنتائج والألقاب بعيدا كل البعد عن من كان الأفضل، وخير دليل منتخب البرازيل في مونديال إسبانيا الذي قدم أفضل منتخب على الإطلاق بقيادة مدربه سانتانا، لكنه ترك التتويج لمنتخب إيطاليا وداهيته برزوت الذي عرف جيدا من أين تأكل الكتف، فإيطاليا لم تكن فرجوية بل كانت واقعية وفعالة فخطفت اللقب بكل إستحقاق، أليس كذلك ياباولو روسي؟