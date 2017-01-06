فرانس برس تكشف أرباح فيفا من زيادة عدد منتخبات المونديال

وتبين في التقرير أن تطبيق اقتراح رئيس الاتحاد السويسري جاني إينفانتينو ورفع عدد المنتخبات اعتباراً من نسخة 2026، سيزيد الإيرادات الصافية إلى 4,18 مليارات دولار، في حين الإيرادات الصافية المتوقعة لمونديال روسيا 2018 هي 3,54 مليارات.

في المقابل، يتوقع أن ترتفع النفقات المرتبطة بزيادة عدد المباريات (من 64 حالياً إلى 80 في حال تنفيذ الاقتراح)، بحدود 325 مليوناً، أما إيرادات حقوق النقل التلفزيوني فسترتفع إلى 505 ملايين دولار، وإيرادات التسويق إلى 370 مليون دولار.

ومن المقرر أن يبحث الاقتراح القائم على مشاركة 48 منتخباً موزعين على 16 مجموعة، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا المقرر في سويسرا في التاسع من كانون الثاني/يناير والعاشر منه.

وسيكون اقتراح المنتخبات الـ 48، إحدى الأفكار التي سيعرضها إنفانتينو، علماً أنّه قد يتقدم أيضاً بطرح مشاركة 40 منتخباً.

وكان رئيس الاتحاد أكّد خلال الشهر الماضي في مؤتمر رياضي بدبي، أنه لن يكون "ديكتاتوراً" في ما يتعلق بصيغة الـ 48 منتخباً، مؤكداً الحاجة إلى مناقشتها، إلا أنه شدّد على أن الهدف منها إتاحة الفرصة لعدد اكبر من الدول للمشاركة في أبرز بطولة لكرة القدم.

وأوضح أن زيادة عدد المنتخبات لن تؤدي إلى إطالة مدة البطولة.