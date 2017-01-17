فان غال يعلن اعتزاله التدريب

أعلن لويس فان غال مدرب المنتخب الهولندي السابق اعتزاله التدريب مساء الاثنين بعد مسيرة طويلة من العطاء امتدت لأكثر من 26 عاماً، نجح خلالها في التتويج بعدد كبير من الألقاب أبرزها كان الفوز بدوري أبطال أوروبا موسم 1994-1995 مع أياكس أمستردام والدوري الإسباني موسمي 1997-1998 و1998-1999 مع برشلونة.

وابتعد المدرب الهولندي الكبير البالغ من العمر 65 عاماً عن ساحة التدريب منذ إقالته من مانشستر يونايتد نهاية موسم 2015-2016 عقب فوزه مع الشياطين الحمر بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي، علماً بأنه كان نجح قبل توليه مهمة تدريب الشياطين الحمر في قيادة الطواحين الهولندية للفوز بالمركز الثالث في مونديال 2014.

وأعلن المدرب الهولندي عن قراره مساء الاثنين. وقال فان جال : “فكرت في اعتزال كرة القدم ومن ثم قررت إعلان هذا القرار للحصول على الوقت والتفرغ لأمور أخرى أبرزها عائلتي ، والآن لا أعتقد أنني سأعود مجدداً للتدريب”.

وسبق لفان غال تدريب أندية أياكس وبرشلونة وألكمار وبايرن ميونيخ إضافة إلى مانشستر يونايتد علماً بأنه من المدربين القلائل المتوجين بلقب ثلاث بطولات دوري أوروبية كبرى إذ حصل على الدوري الهولندي مع أياكس والإسباني مع برشلونة كما حصد لقب البوندسليغا الألمانية مع بايرن ميونيخ.