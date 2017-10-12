فالك يعترض على الاتهامات الموجهة إليه

اعترض جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على "كل الاتهامات" الموجهة إليه وإلى الرئيس التنفيذي لمجموعة "beIN" القطري ناصر الخليفي من القضاء السويسري في تحقيق بشأن بيع حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم، بحسب محاميه.

وقال المحامي ستيفان سيكالدي لوكالة فرانس برس بعد الاستماع إلى موكله الخميس من قبل مكتب المدعي العام السويسري، أن موكله "غادر مكتب المدعي العام حيث تم الاستماع إلى شهادته طوال اليوم. خرج حراً ولا توجد أي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع أي كفالة".

أضاف "لقد اعترض على كل الاتهامات الموجهة إليه"، في جلسة رافقه فيها محاميه الآخر ماركو نيديرمان وزوجته أيضاً التي رافقها محام آخر هو يوناس أوجييه وقد "استمع المحققون إلى شهادتها أيضاً لكن في لوزان"، بحسب مصدر قضائي آخر.