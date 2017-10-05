فالكه يمثل أمام كاس الأربعاء المقبل

وحكم على فالكه (56 عاما)، مدير التسويق السابق أيضا، في 13 شباط/فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالإيقاف 12 عاما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم قبل أن تخفض هذا المدة الى 10 سنوات بالاستئناف.

واوضحت كاس لوكالة فرانس برس ان فالكه "هو من بين الأشخاص الذين سيتم الاستماع اليهم في 11 تشرين الأول/أكتوبر".

وأعفي فالكه، الساعد الأيمن لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر الموقوف بدوره (6 سنوات بعد التخفيض من 8 سنوات)، من مهامه في 17 أيلول/سبتمبر 2015 بعد اتهامه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، ثم أقيل من منصبه في 14 كانون الثاني/يناير 2016.

واستأنف فالكه الحكم في شباط/فبراير الماضي طالبا "رفع العقوبة نهائيا" حسب كاس التي تتخذ من لوزان مقرا لها.

وكان فالكه خلال سنوات عمله أكثر المقربين من بلاتر الذي أوقف لست سنوات بسبب دفع نحو مليوني دولار بطريقة مثيرة للجدل لرئيس الاتحاد الأوروبي السابق، الفرنسي ميشال بلاتيني الذي أوقف بدروه لأربع سنوات.

