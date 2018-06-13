وبحسب الأرقام الرسمية للتصويت الذي أجري اليوم ضمن كونغرس الفيفا في موسكو، منحت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي (فيفا) الملف الثلاثي الاميركي-الكندي-المكسيكي 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب الذي ترتبط معه غينيا بعلاقات وثيقة.

وبحسب النتائج التي نشرها الفيفا، آل صوت غينيا للملف المشترك.

وقال رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم مامادو أنطونيو سواريه من روسيا في حديث لراديو "سيس"، إحدى وسائل الاعلام الغينية التي يملكها "لم نصوت لصالح يونايتد 2026" في إشارة إلى الملف الثلاثي.

أضاف "لا يمكنني أن أكون سفيراً لحملة المغرب وأن أصوت للآخرين، هذا مثل الفارق بين الأرض والسماء!".

وأشار إلى "أننا بصدد التحقق من هذا الالتباس. ليس صحيحاً ... نحتاج إلى إعادة إثبات هذه الحقيقة"، مشككاً في نظام التصويت الإلكتروني ومؤكداً أن أعضاء آخرين شكوا من هذا الموضوع.

وتابع "في السابق، كنا نصوت بلدا بلداً، لكن هذه المرة صوت الجميع في نفس الوقت وفي غضون 15 ثانية، لا يمكننا أن نخطأ بإسم المغرب".

