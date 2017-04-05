غيغز يشيد بالحضارة المصرية

وحضر غيغز إلى القاهرة برفقة وفد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الزيارة الترويجية لكأس مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم، حيث تم اختيار مصر ممثلة عن قارة أفريقيا لاحتضان احتفالية كأس البطولة، وتستمر الزيارة حتى الخميس.

وقال النجم الويلزي، في تصريحاته للصحفيين، ان أكثر ما أسعده في الزيارة هو العدد الكبير من الأطفال ضمن الرحلات المدرسية بالمتحف وتعجب أكثر من معرفتهم به رغم صغر سنهم، وهتاف معظمهم لفريقه الانكليزي وهو ما لم يتوقعه من قريب أو بعيد في مصر.

وأضاف غيغز أنه سعيد برؤية الآثار المصرية التي تشير إلى التاريخ المشرف للفراعنة، مؤكداً انبهاره بروعة الآثار والأماكن التاريخية التي زارها مثل المتحف المصري وأهرامات الجيزة.

كان غيغز، السفير المفوض باليويفا، قد وصل إلى القاهرة الثلاثاء، وبصحبته كأس أندية أوروبا قادماً من لندن في إطار رحلة الكأس الأولى حول العالم .