غلوب سوكر: رونالدو الأفضل عالميا وصلاح الأفضل عربيا

وقدم رونالدو هذه السنة أداءاً يعد الأفضل في مسيرته، فأحرز مع ناديه اللقب الـ 11 في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، وقاد منتخب بلاده لإحراز كأس أوروبا للمرة الأولى.

وحصل المهاجم البالغ من العمر 31 عاما هذا الشهر على جائزة "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب، ويتوقع أن ينال جائزة مماثلة يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر المقبل.

وغاب النجم البرتغالي عن الحفل، إلا أنه توجه إلى الحاضرين برسالة مصورة قال فيها إن هذه السنة "كانت ربما أفضل سنة لي حتى الآن. فزنا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، فزنا للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي بلقب مهم. أحرزت الكرة الذهبية، فزت بكأس العالم للأندية، ماذا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك؟".

وأضاف "الناس لا يزالون يشككون بي، بريال مدريد، بالمنتخب الوطني، ولكن لديكم الدليل. نفوز بكل شيء". وختم "إنها سنة رائعة، أنا سعيد".

وهي المرة الثالثة بعد 2011 و2014، يمنح رونالدو جائزة "غلوب سوكر" التي تنظمها رابطة وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي منذ عام 2010.

ومنحت الجائزة العام الماضي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يسيطر ورونالدو منذ العام 2008، على الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب.

وشملت قائمة المرشحين للجائزة هذه السنة، ميسي، ومواطنه غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وزميل رونالدو في ريال الويلزي غاريث بايل، والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والإنكليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي.

ومنح النادي الملكي جائزة "أفضل ناد"، ورئيسه فلورنتينو بيريز جائزة "أفضل رئيس"، ومدرب البرتغال فرناندو سانتوس جائزة "أفضل مدرب"، بينما قدمت جائزة خاصة لمدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني أوناي إيمري لقيادته إشبيلية إلى لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في المواسم الثلاثة الأخيرة، وجائزة للمهاجم الكاميروني صامويل إيتو عن مجمل مسيرته.

محمد صلاح الأفضل عربياً

عربياً، اختير لاعب روما الإيطالي المصري محمد صلاح أفضل لاعب، متفوقاً على مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي الدولي الجزائري رياض محرز ومدافع يوفنتوس الدولي المغربي مهدي بن عطية.

ومنح لاعب نادي العين الإماراتي عمر عبد الرحمن جائزة أفضل لاعب في دول مجلس التعاون الخليجي، علماً أنه حاز هذا الشهر جائزة أفضل لاعب في آسيا، والتي يمنحها الاتحاد القاري للعبة.

ومنحت جائزة أفضل ناد خليجي إلى الهلال السعودي.