غريندل يستعدّ لخلافة نيرسباخ في مجلس الفيفا

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنّ غريندل هو الوحيد الذي تقدّم بأوراق ترشحه بحلول الموعد النهائي للترشح مساء الخميس الماضي، من أجل الانضمام لعضوية مجلس الفيفا لمدة عامين، وهو المنصب الذي تولاّه فولغانغ نيرسباخ الرئيس السابق لاتحاد الكرة الألماني في 2015 قبل الاستقالة.

وتجرى الانتخابات في الخامس من نيسان/أبريل المقبل خلال كونغرس اليويفا في هلسنكي، حيث يترشح خمسة مسؤولين أوروبيين آخرين لشغل أربعة مقاعد بمجلس الفيفا لمدة أربعة أعوام.

واستقال نيرسباخ من مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية لليويفا الشهر الماضي بعد تأييد لجنة الاستئناف بالفيفا عقوبة إيقافه لمدة عام واحد، وهي العقوبة التي فرضت عليه من قبل لجنة الأخلاق بسبب شبهة الفساد التي تحيط بملف ألمانيا لاستضافة مونديال 2006.

ويترشح غريندل أيضاً لعضوية اللجنة التنفيذية لليويفا، حيث تنتهي ولاية نيرسباخ التي امتدت لأربعة أعوام بحلول كونغرس اليويفا في هلسنكي.