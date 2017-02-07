غرانت واتحاد غانا ينفصلان بالتراضي

وذكر الاتحاد الغاني في بيان نشره في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ الاتحاد وغرانت اتفقا على إنهاء العلاقة بشكل ودي.

وأضاف الاتحاد أنه اتفق مع غرانت أيضاً على البدء من الآن في البحث عن مدرب جديد وكذلك الحال بالنسبة لصاحب الـ62 عاماً الذي يمكنه البحث عن تجربة جديدة، متجاوزين بذلك الالتزام بمدة انتهاء العقد في آخر شهر شباط /فبراير الحالي.

وخرجت غانا من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الغابون أمام الكاميرون التي أحرزت اللقب لاحقاً على حساب مصر.

وحلّت غانا رابعة بعد خسارتها مباراة تحديد المركز الثالث أمام بوركينا فاسو صفر-1.

واستلم غرانت مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.