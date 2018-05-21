على غرار الرجال.. سيّدات يوفنتوس على خطى الهيمنة!

وبعد 120 عاماً على تأسيسه، قرّر يوفنتوس هذا الموسم أن يوسّع نشاطاته من خلال إدراج فريق في بطولة الدرجة الأولى للسيدات، ونجح في أول تجربة له بنيل اللقب، ليتوج بثنائية الرجال والسيدات في موسم واحد بعد أن فاز بلقب "السكوديتو" للرجال للمرة السابعة على التوالي.

وتغلب فريق السيدات بقيادة المدربة ريتا غارينو على بريشيا بركلات الترجيح 5-4 مساء الأحد في المباراة الفاصلة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واضطر الفريقان لخوض مباراة فاصلة بعد انتهاء الموسم وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط (60 لكل منهما).

وسيشارك فريق السيدات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه، وسيرافقه في مغامرته القارية وصيفه بريشيا الفائز بلقب الدوري عام 2016.