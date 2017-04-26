عقد رعاية للاتحاد النيجيري يخفف أزمة الرواتب
أعلن الاتحاد النيجيري اليوم الأربعاء أنه وقع عقداً لمدة خمسة أعوام مع مجموعة "إيتيو غروب" النيجيرية لحلول الطاقة مقابل 8.2 مليون دولار أميركي ليتمكن الاتحاد بهذا من مواجهة التزاماته المالية.
وأوضح الاتحاد، على موقعه بالإنترنت اليوم، أن تفعيل العقد سيبدأ في أول أيار/مايو المقبل وأن العقد يتضمن بنداً يتيح تمديد العقد لعام آخر.
وذكرت أديمولا أولايري مديرة الإعلام والاتصال بالاتحاد النيجيري أن هذا العقد يمثل بداية حقبة جديدة في الاتحاد في إشارة إلى التخلص من أزمة رواتب مدربي المنتخبات والتي حاصرت الاتحاد في الفترة الماضية.
وأوضحت: "انتظر الاتحاد النيجيري طويلاً هذا الضخ التمويلي. نتقاسم مع مجموعة إيتيو في العديد من الرؤى بشأن دعم بهجة كرة القدم التي يعشقها النيجيريون".