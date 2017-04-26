عقد رعاية للاتحاد النيجيري يخفف أزمة الرواتب

وأوضح الاتحاد، على موقعه بالإنترنت اليوم، أن تفعيل العقد سيبدأ في أول أيار/مايو المقبل وأن العقد يتضمن بنداً يتيح تمديد العقد لعام آخر.

وذكرت أديمولا أولايري مديرة الإعلام والاتصال بالاتحاد النيجيري أن هذا العقد يمثل بداية حقبة جديدة في الاتحاد في إشارة إلى التخلص من أزمة رواتب مدربي المنتخبات والتي حاصرت الاتحاد في الفترة الماضية.

وأوضحت: "انتظر الاتحاد النيجيري طويلاً هذا الضخ التمويلي. نتقاسم مع مجموعة إيتيو في العديد من الرؤى بشأن دعم بهجة كرة القدم التي يعشقها النيجيريون".