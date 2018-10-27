عارض صحي "خطير" لنجم انكلترا الأسبق غلين هودل

وتعرض هودل لعارض صحي بعد بداية تحليل مباريات الـ"بريمير ليغ" على قناة "بي تي سبورت" البريطانية.

وقال متحدث باسمه: "الوضع خطير لكن غلين يتلقى راهناً علاجاً خاصاً ويتجاوب جيداً".

وكتب المذيع جايك هامفري عبر حسابه على "تويتر"، إنّ هودل "أصيب بعارض خطير في استوديو بي تي سبورت هذا الصباح"، مضيفاً "كل واحد منّا معك الآن غلين، نرسل لك الحب والقوة".

وكان هودل أحد نجوم فريق توتنهام ومنتخب إنكلترا (53 مباراة دولية)، واعتبر أحد أبرز اللاعبين في جيله. وأحرز كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنكلترا مع توتنهام، كما حمل ألوان موناكو الفرنسي، سويندون وتشيلسي.

درب منتخب إنكلترا وقاده إلى كأس العالم 1998 حيث خرج من الدور الثاني أمام الأرجنتين بركلات الترجيح. وخسر وظيفته في السنة التالية بعد تصريحات جدلية قال فيها إنّ ذوي الإعاقة يدفعون ثمن خطايا الحياة السابقة.

وتولّى هودل تدريب أندية تشيلسي وساوثمبتون وولفرهامبتون الإنكليزية.