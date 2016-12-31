عادل عزت رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم

وحصد عزت 25 صوتاً مقابل 17 للمالك في الجولة الثالثة بعد إجراء الجولتين الأولى والثانية بمشاركة أربعة مرشحين بوجود خالد المعمر ونجيب أبو عظمة أيضاً.

وسيخلف عزت - وهو خبير في التسويق وإدارة الأعمال - أحمد عيد الذي تولى المسؤولية في 2013.

وذكر الاتحاد السعودي للعبة عبر حسابه على تويتر فور انتهاء فرز الأصوات رسمياً: "الأستاذ عادل بن محمد عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم 2017-2020"