طلب أرجنتيني للتحقيق بشأن مؤسسة ميسي لسوء استخدام التبرعات

وكتب الموقع الإخباري "إنفوباي" الجمعة أنه بالنسبة للمدعى العام، فقد تم جزئيا تحويل بعض التبرعات الموجهة لمؤسسة ميسي إلى حسابات في الخارج لعائلة ميسي أو أطراف ثالثة، بدلا من توجيهها إلى "العمل الإنساني".

وقال عضو مقرب ميسي لصحيفة "كلارين" إن "الشكوى لا أساس لها".

وسيقرر القاضي غوستافو مييروفيتش ما إذا كانت هناك عناصر كافية لتبرير فتح التحقيق الذي مهدت لطلب فتحه شكوى تقدم بها موظف سابق في المؤسسة.

وأدين ميسي عام 2016 بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا حيث حكم عليه بالسجن 21 شهرا مع تغريمه 2,09 مليوني يورو، واستعيض عن عقوبة السجن بغرامة مالية إضافية بلغت 252 ألف يورو، أي ما يعادل 400 يورو عن كل يوم سجن.