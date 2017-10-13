نجوم الأرجنتين في حرج بعد عثرة "لا بومبونيرا" أمام بيرو

هل يلحق ميسي والأرجنتين بركب المتأهلين إلى المونديال؟

لاعبو بايرن يثقلون كاهل النادي والمدرب

كلوب يدق باب الانتقالات المغلق

"ميلان الصيني" يحرق بايرن وأنشيلوتي

غوارديولا يعيد بناء الجدار الدفاعي لمانشستر سيتي

"دجاجة" ريبولوفليف التي تبيض ذهباً

سيبايوس يفتح صفحة جديدة مع النادي الملكي

ميلان "الصيني" يجتذب النجوم وجاره إنتر ينتظر

برشلونة يستعيد دوغلاس ويواصل مساعي استقدام النجوم

مورينيو يواصل التنقيب عن المعادن الثمينة

عودة الفتى الذهبي

ميلان يبدأ مشوار العودة إلى دوري الأبطال

برشلونة يسير نحو "ميركاتو" فاشل

داني سيباليوس محتار.. ريال مدريد أم برشلونة؟

خلطة لوف لمنتخب ألمانيا

براعة برافو تقصي برتغال "رونالدو" من كأس القارات

موهبة ساول تتفوّق على براعة دوناروما

كوستا يحلم بالعودة إلى أتلتيكو مدريد

رونالدو في صدارة المشهد

دانيلو يتشبث بالبقاء في ريال مدريد

ثنائي ليفربول الطائر

شباب ألمانيا يعبرون أولى امتحاناتهم بنجاح

ساشنيز يفكّ شيفرة الكاميرون

رونالدو يطلب النجدة !

دوناروما يتنكّر لميلان

مورينيو يرمّم دفاع اليونايتد باليافع ليندلوف

هل سيبهر زيدان العالم مجدداً بتوليفة سحرية في الموسم المقبل؟

شهية رونالدو دائماً مفتوحة على الألقاب

قطار رونالدو يسحق الجميع

نزال أخير حاسم ليوفنتوس وريال قبل نهائي الأبطال

روما يفسد احتفالات يوفنتوس

خبرة روبن تتكفل بترويض لايبزيغ

كونتي يتوج ويترك الجميع في معركة التأهل للأبطال

يونايتد وأياكس ينجوان من مصيدة سلتا فيغو وليون

بنزيمة يتقمص دور الظاهرة رونالدو

حكاية دوري الأبطال تقترب من الحسم

زيدان يحارب بفريقين

صمت الديك فتواصل الحلم

وجبة دسمة لهيغوايين

مانشستر مورينيو سيداً للتعادلات في البريميرليغ

الجنرال أنشيلوتي يستحوذ على البطولات الكبرى

أتلانتا يعكر مزاج السيدة العجوز قبل موقعة موناكو

استحواذ فارغ ليستي

ايسكو يقود ريال مدريد لشراكة الصدارة

ثلاثي تشيلسي يوسع الفارق نحو اللقب مع توتنهام

مشاكل دفاع الملكي تقلق زيدان

هازار ورقة كونتي الرابحة

تأهل مكلف ليونايتد

ليلة القضاء على الـ "ريمونتادا"

ليلة القضاء على الـ "ريمونتادا"

سانشيز يقود "آلة" أرسنال المعطبة لتجاوز ميدلسبره

يونايتد يمنح توتنهام فرصة المنافسة على اللقب

الـ BBC جاهزون لإغراق بايرن وبرشلونة

زاباتا يحرم "أفاعي" إنتر من فوز ثمين

الأموال الصينية علاج برلسكوني لميلان المريض

التلميذ يسقط الأستاذ

زيدان وأنريكه يخشيان الأسوأ

ليفربول يدين لقبضة كونتي ومطرقة فينغر

رأس إبرا يسقطه في مصيدة التسلل

نسور كريستال بالاس تحيي آمال منافسي تشيلسي

هل يشهد صراع النجوم بين برشلونة وريال وجوه جديدة؟

بوفون يوقّع على مباراته الألف

البرازيل في مقدمة المغادرين إلى روسيا

ترويض الفيل التايلندي يقرب السعودية من روسي

مورينيو يواصل زحفة بمشقة نحو مراكز الأبطال

هزيمة وست بروميتش قد ترسل فينغر خارج أسوار آرسنال

قرعة الأبطال تخيّب آمال الكبار

لاعبو يونايتد ينقذون مورينيو من الدب الروسي

ترسانة غوارديولا تنهار أمام تألّق يافعي موناكو

رواية ملحمية جديدة لليستر سيتي بقلم شكسبير

ديبورتيفو يعيد برشلونة إلى حجمه الطبيعي

ركلة جزاء تُهدر جهود الحارس المتألق دوناروما

معاناة روما محلية وأوروبية

راموس جسر عبور الريال إلى ربع النهائي

فينغر يدفع غالياً ثمن إبعاد أليكسيس

نابولي يبعد ذئاب روما عن صدارة السيدة العجوز

مسلسل انتقال ملكية ميلان للصينيين متواصل !

برشلونة يقتنص الصدارة من ريال "زيدان" المتعثّر

موراتا ينقذ زيدان ويعيد ريال مدريد للصدارة

برشلونة وإشبيلية في انتظار تعثر جديد للريال

كاباييرو ينقذ غوارديولا من مخالب النمر فالكاو

تشيلسي يرتقي بـ"طاقة" كانتي وماكينة ليستر تتعطّل

تحدي مواجهة فالنسيا يزيد الضغط على زيدان

كونتي يُقحم فينغر في صراع التأهل لدوري الأبطال

ملاحقو المتصدر "تشيلسي" يتعثّرون

عين الحكم لا تغني عن عين الصقر في إسبانيا

فيدرر – نادال " النهائي الحلم"

إسحاق "موهبة" جديدة يرعاها دورتموند

راموس يسجل وسط عجز بنزيمة وتخمة رونالدو

ليفربول يهزم الكبار ويُطعم الصغار

نيمار مفتاح إنريكي السحري لفك عقدة أنويتا

أسلوب غوارديولا يفشل في إنكلترا

زيدان يحطّم رقم برشلونة

برشلونة يعبر بلباو بركلة ميسي الساحرة

جيرو يرتدي ثوب المنقذ ويهدي أرسنال نقطة أمام بورنموث

هدف يخلّد جيرو في ملعب "الإمارات"

برانديلي يستقيل من تدريب فريق "الخفافيش"

كونتي يسير بخطة 3-4-3 الناجحة نحو اللقب

فينغر ينجح باختراق حصون ويست بروميتش برأسية جيرو

المتادوران يروضان ثوري لايبزيغ

ريال مدريد ورونالدو يحتفلان بسنة الانجازات

كاريكاتور: هل هي نهاية سيميوني الشجاع؟

هل ينجح غابيغول في الخروج من جحيم إنتر؟

كلوب أميركا يخشى استيقاظ راموس في الوقت بدل الضائع

يونايتد – بورنموث : بين مأزق فيلايني وإبداع فرايزر

راموس يفسد فرحة برشلونة في الوقت القاتل

ريال يطمح لمواصلة مشواره بدون خسارة من محطة الكلاسيكو

ناسيونال يقترح منح لقب سودأميركانا لتشابيكوينسي

صراع ثلاثي على الصدارة يحسمه تشيلسي

إنتر بـ"ذكريات مورينيو" يجر أذيال الخيبة

"ماكينات" بايرن تتجمّد على الأراضي الروسية

دبابير "دورتموند" تلحق أضراراً جسيمةً بكتيبة وارسو

ألكاسير "برشلونة" عاجز عن التهديف

جدار أتالانتا وإنتر يحمي السيدة العجوز

جيرو يُهدي آرسنال نقطة ثمينة

هل يعيد بيولي هيبة إنتر كما في عهد مورينيو؟

ديربي شمال لندن يمنح الصدارة لليفربول

نجوم الكرة يخرجون عن أطوارهم

ميسي والتحكيم ينقذان أنريكيه من خفافيش فالنسيا

عرض مبهر من بوغبا وفان بيرسي في مسرح الأحلام

وصفة رانييري سحرية في أبطال أوروبا

خيوط بوفون العنكبوتي تلجم أفواه النقاد

يونايتد مورينيو ينفق أموالا طائلة من أجل الدفاع !

غضب عارم على ايكاردي

باولتيلي يتربص بليفربول

فتى إنكلترا الذهبي يفقد بريقه

بوفون وراموس يحرجان مدربيهما

غياب كاسيميرو يُرهق الـBBC

أتلتيكو يستفيد من تعثر ريال وسقوط برشلونة

ديلي تلغراف تطيح بمدرب المنتخب الإنكليزي

سليماني يهز شباك كاسياس.. واللون الأصفر عقدة زيدان

سلاح رونالدو خارج الخدمة

كاهيل يساهم بخسارة فريقه

سواريز: "كرة القدم للرجال!"

حواجز الـ"ليغا" عصية على الكبار سهلة على إشبيلية

ماتادور تشيلسي يروض مصارع ليستر

الفيفا يتخلص من عبء الكرة الذهبية

الحكّام حجّة مورينيو الواهية

إيطاليا: الفارس الذي أنقذ دي بور من مشنقة صينية

جرافة انريكي لاقتلاع أتلتيكو مدريد

كلوب وطائر الليفر يحتلان الـ"بيغ بن"

بالوتيلي يعتزم استعادة أمجاده في نيس

أنريكي يدفع ثمن قراراته المتأخرة

توتي ملك روما

ديربي مانشستر، دروس وعبر

قطبا مدريد يلجآن للكاس

هل يلقى مونفيس مصير أسلافه؟

ميسي يخوض محاولته الحاسمة

كونتي يقتلع لويز من حديقة الأمراء ويعيده إلى لندن

راكيتيتش ينقذ احتفالية إنريكي

البديل راشفورد يصعق هال سيتي وينقذ يونايتد في اللحظات الأخيرة

بداية كاسحة لبايرن ميونيخ في البوندسليغا

رونالدو يحتوي غضب غريزمان

قرعة مرضية للكبار في دوري أبطال أوروبا

زيدان يستثمر في الناشئين ويدّخر أموال بيريز

سباليتي يودّع الأبطال على سجاد من البطاقات الحمراء

باكا يفتتح موسمه بثلاثة أهداف

محرز وفاردي يتجاهلان فينغر

ليستر سيتي وأرسنال عكس تيار الكبار!

قطبا إسبانيا يستمتعان بضرب إشبيلية

الخارق فيلبس يحتاج إلى الراحة بعد حصد الذهب

اللجنة المنظمة تسعى لاستعادة اللون الأزرق

دفاع ريال مدريد يدمّر مرمى إشبيلية

إيبرا يصلح خطأ فيلايني



دربي ميلانو الصيني

شفاينشتايغر يلقى نفس مصير فالديس

غاميرو يستهل مشواره مع أتلتيكو بالإصابة

لمسة إبداعية أولى من ابرا

بايرن يلهو بإنتر ميلان

الانتقالات الصيفية ... موسم الصيد الثمين

مهمة أربيلوا الجديدة في ميلان

صدمة كوبا أميركا تغير شكل ميسي

مورينيو يُهدي الرقم 9 لإبرا ويغضب مارسيال

ريولا يواصل الحصول على خيرات مانشستر يونايتد

يوفنتوس جاهز بعد ميركاتو مميز

غوميش يتنكّر لزملائه البرتغاليين وينضم لبرشلونة

ميركاتو ناشط ليوفنتوس ورثّ لميلان

نجوم ليستر تحت المجهر

حمّى "البوكيمون" تضرب سوق الانتقالات

"سوبر ماريو" منبوذ في ميلان ومرفوض في ليفربول

ايدير يقود البرتغال للقب

غريزمان يعطّل الماكينات

سفينة رونالدو ترسو على شاطئ نهائي "اليورو"

مورينيو يستهل مشواره مع يونايتد بالسخرية من فينغر

فرنسا تخمد بركان أيسلندا

نوير .. السد المنيع

ويلز تضع حداً لطموحات بلجيكا

كواريزما يقضي على أحلام بولندا

عالم "المستديرة" يتعاطف مع ميسي

فاردي ينجو من شرك فينغر

رونالدو يجدّد تفوّقه على إبراهيموفيتش

كرواتيا تصعق إسبانيا وتضعها في صدام ناري مع إيطاليا

سويسرا تخطف نقطة من الديوك

بين فرنسا وأميركا، سقوط رونالدو وصعود ميسي

كاريكاتور: إبرا ودفاع الطليان

فاردي وستوريدج يطفئان نيران تنين ويلز

يد رويدياز تصفع دونغا

نجوم مدريد يواصلون التألق الأوروبي

العقدة الإنكليزية تتواصل

باييت يُهدم حصون الرومان ويُنقذ بوغبا وغريزمان

هاتريك ميسي يهدد باتيستوتا

دونغا والمهمة الصعبة

إنتر ميلان بنكهة صينية

أتليتيكو يسقط في فخ ركلات الترجيح

مدافع زيدان تغرق أتلتيكو مدريد

مورينيو-غوارديولا .. من الكلاسيكو إلى دربي مانشستر

لقب حادي عشر لريال أم أوّل لأتلتيكو

أموال يونايتد المهدورة تثمر عن أول ألقاب فان غال

كوستا يلقى مصير الحدادي

إبرا جاء ملكاً ورحل أسطورةً

بيليغريني يمهد طريق الأبطال لغوارديولا

آرسنال يُدين بوصافته لفيلاونيوكاسل

سواريز يفسد محاولات زيدان

هوملز في دياره مجدداً

هوكي جليدي في الـ"فيسنتي كالديرون"

سيميوني يدفع ثمن تصرفاته الصبيانية

هارت ينقذ بيليغريني من "القاضية" على مسرح الاتحاد

احترس من عضاض برشلونة

هل يلقى ملك روما مصير أسطورة اليوفي

مصائب برشلونة لا تأتي فرادى

اغويرو وراشفود يروضان الأسود

كلوب.. رجل المهمات المستعصية

إنريكي يفقد السيطرة

كريستيانو المنقذ

جمهور ليستر سيتي متلهف لطبخة رانييري

دفاع أرسنال يعبّد الطريق أمام آندي كارول

توريس يسجّل ويساهم في خسارة فريقه

عودة للمواعيد المثيرة في ملاعب أوروبا

مهمة شائكة لزيدان في الكلاسيكو

نيفيل غير مرغوب به في قلعة الخفافيش

أوبلاك بلا حصانة

تبديلات غوارديولا تصنع الفارق

واتفورد يصطاد قاهر الثعالب

كوستا يتقمص دور سواريز

دي خيا لا يقوى على إصلاح ما أفسده فان غال

إبراهيموفيتش "يثأر" من تشيلسي

عصف كريستيانو يُجهز على محاولات روما البائسة

كاريكاتور: ظل ساسولو يرعب ميلان

رونالدو يستعرض عضلاته

لعنة فراعنة روما تحبط آمال الفيولا

أهداف ليو تصطاد المزيد من الأرقام القياسية

ليستر يستفيد من تعثّر الملاحقين وليفربول يثأر من سيتي

طريق منافسي تشيلسي لم يعد سالكاً بحضور هيدينك

ليستر نحو اللقب يسير وفينغر في وضع عسير

برشلونة وأتلتيكو يتجاوزان حاجز "برنابيو"

تلاميذ يونايتد يواصلون إنقاذهم لمعلمهم فان غال

رعونة بيلغريني تحرق مانشستر سيتي

بولونيا يفرمل يوفنتوس قبل مواجهة بايرن

الهلال يعتلي قلعة الكؤوس

معضلة ميسي-رونالدو تتواصل محليّاً وقارياً

كافاني.. الورقة الرابح

فينغر يضرب دفاعات ليستر سيتي

باريس سان جيرمان على مشارف لقب جديد

أنريكي وثلاثي الرعب لإغراق سلتا فيغو وآرسنال

هل سيوقف نابولي تقدم اليوفي؟

تكتيك رانييري يكسر ترسانة بيلغريني

التنين الصيني يكتسح الميركاتو

ليلة كروية تنتهي بنتائج مثيرة

غوارديولا يحسم الأمور ويختار مانشستر سيتي

إنريكه إلى عرش صدارة الليغا بعد طرد غودين ولويز

نجوم برشلونة تحت مطرقة التهرب الضريبي

شمس التانغو تضيء أوروبا

الماتادور كوستا وكروته الحمراء تطارد فينغر مجدداً

حارسا المرمى والدفاع أبرز الغائبين عن مباراة نوريتش وليفربول

تسريبات صفقة بايل تثير غضب الدون

فان غال مدمر النجوم

نادال يعزف ألحان الخيبة

الـ"BBC" سلاح زيزو لمعاركه القادمة

روني "القياسي "يُسعد فان خال

الحكم وتشيلسي يثوران على مارتينيز في الشوط الثاني

من يكون الضحية؟

رودي غارسيا إلى خارج أسوار روما

هدوء دجوكوفيتش يقضي على منافسيه!

كلوب ينقل نحس الإصابات إلى ليفربول

بيليتش يهزم ليفربول رودجرز وليفربول كلوب

فهد الأهلي السريع يسبق النمر الاتحادي لنهائي كأس ولي العهد

التحكيم يسقط منافسي ريال وبرشلونة بالضربة القاضية

ليلة تاريخية لتشيك وقمة بيضاء بين دي خيا وكورتوا

فينغر ينال المفاجأة الأكبر في البوكسينغ داي

بيتزا الشيف رانييري تفتح شهية كبار أوروبا

هدايا أوزيل في أعياد الميلاد

برشلونة يبدع في اليابان وريال يرد في مدريد

مورينيو يُشعل سوق المدربين

مكر الثعالب يسقط مورينيو وفريقه في الفخ

مواجهات مرتقبة في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا

بورنموث يصطاد يونايتد بعد تشلسي

آرسنال "الجريح" يُغرِق أولمبياكوس

رونالدو يدخل التاريخ من بوابتي شاختار ومالمو

متى ينقض العمالقة على ليستر سيتي؟

السيدة العجوز تستعيد عافيتها

براينت يغادر كوكب كرة السلة

لعبة الصدارة مستمرة في الكالشيو

مورينيو يصارع كوستا "تكتيكياً"

غارسيا ضحية جديدة لأنريكي والـ"MSN"

لاعبو برشلونة يمرحون في "ملاهي" البرنابيو

دل بوسكي يفشل في ترويض "ثوره المجنّس"

نهج مارتينو يخدم منافسي الأرجنتين في تصفيات المونديال

حملُ الرقم 7 ثقيل على ديباي كما على أسلافه

قبل الكلاسيكو.. ثلاث ضربات على رأس بينيتيز

هل أصبح مورينيو عبئاً على فريقه؟

الأسلحة البرازيلية تستعد للنزال الآسيوي الأخير

دوري أبطال أوروبا .. إثارة لا تنتهي

ميسي سيتابع الكلاسيكو من العيادة

أسود ستامفورد بريدج تغطّ في سبات عميق

ساسولو يعمّق الهوّة بين الـ"يوفي" والـ"سيري آي"

العمالقة يتهاوون في كأس الرابطة الإنكليزية

البلوز والغانرز حبيسان في قفص الخيبة

صراع محموم في الدوري الممتاز

سواريز ونيمار ينقذا إنريكي من مشاكل خطه الخلفي

سلافين بيليتش يواصل إسقاط الكبار

الغيابات لم تُحرج بينيتيز في موقعة حديقة الأمراء

مهاجمان تاريخيان وجهاً لوجه الليلة

الأهلي يعبر حاجز الهلال

التعادل مع السيدة العجوز يحرم إنتر من الصدارة

هل ندم مورينيو على مقارنة هازارد برونالدو وميسي؟

كاريكاتور: حذاء برّاق جديد يضاف لخزائن الدون

ذهبَ مَن ذهبْ والأسد البرتقالي نائم!

مورينيو يحاول إخفاء إخفاقاته

حالة جديدة لدكتور كلوب

عدوى فيروس الفيفا تنتشر بسرعة

بلاتر أو بلاتيني .. المباراة تزداد سخونة

بطولة العالم للملاكمة في قطر تؤهل إلى ريو 2016

الساحر إبرا يطلّ على باريس من برجه التهديفي

نافاس انتشل ريال واربيلوا أنقذ أتلتيكو

تشلسي-مورينيو يتحوّل إلى روضة أطفال

رونالدو .. بئر لا ينضب

سلسلة إنتصارات الإنتر تتوقف عند الفيولا

كاميني والحكم يحرمان الريال من الصدارة

مصائب قوم عند مانشستر فوائد!

العدالة تأخذ مجراها

مضادات سلتا فيغو تسقط مكوك برشلونة الفضائي

خماسية ليفاندوفسكي القياسية تدخله التاريخ

فان غال يشهر أجدد أسلحته

رغم التحديات .. عبد المحسن يسجل وسط تحية ملكية

خفافيش فالنسيا تسقط أمام هولك الخارق

تير شتيغن لم يتعلم من درس بلباو

ميسي يستعد لمولوده الجديد

يوفنتوس ينطلق بشكل عكسي

محارب الـ"غوديسون بارك" يطرد أسد لندن المذعور

فينتشي تنهي حلم سيرينا بتحقيق الرباعية التاريخية وتمضي نحو النهائي

عمى المرمى يصيب ميسي ورونالدو

معركة غير متكافئة في ميلانو بين مانشيني وميهايلوفيتش

السهلاوي والجاسم ينقذان فان مارفيك

"المكروه" يُرشق بالطماطم

برتقال هولندا ينفذ أمام فرق المجموعة الأولى

روني يلحق بتاريخ بوبي تشارلتون التهديفي

غوتزه يجيد السباحة أكثر في مياه الـ"مانشافت"

سيرينا تسعى لإكمال مجموعتها برابع لقب كبير

أهداف غزيرة في شباك الفرق الصغيرة

ميلان يختتم تسوقه بغلّة خجولة مقارنة بغريمه إنتر

تأخرت الأوراق فطارت الصفقة

الذئاب تقنص السيدة العجوز بـ"أسلحة" بوسنيّة

فينغر يعوّل على خصومه لتجاوز عقم هجومه

لعنة إيفا تحل على مورينيو رغم إبعادها

قرعة الأبطال: قطبا إيطاليا في ورطة ونخبة أوروبا تستجم

والغلبة هذه المرة.. لميس..سي!!

بالوتيلي يخضع لشروط غالياني القاسية

الأهلي يتزود بـ "نفط طهران" في الطريق نحو نصف النهائي فينغر يحتمي بحارس استاد الإمارات الجديد فيغولي وديباي يبحران بفريقيهما

ميسي رجل المهام الصعبة .. فقط

ماريو المشاكس... إلى أين؟