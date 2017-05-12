صفقة هالك تودي بسويديين إلى السجن

وحكم على حسين برجاوي (33 عاماً) بالسجن ثلاث سنوات.

وبعد الاستيلاء على حساب البريد الإلكتروني لفريق هالك السابق زينيت سان بطرسبرغ الروسي في 2016، انتحل برجاوي صفة محام برازيلي وسيط في الصفقة.

وأرسل برجاوي إلى سيبغ فاتورة بقيمة 371420 يورو، يتم إيداعها في حساب مصرفي يخص شركة يملكها في مدينة مالمو الجنوبية.

وبرغم اللجوء إلى نظام معقد للتحويلات إلى وسطاء لغسل الأموال، لم ينجح برجاوي في سحب الأموال، قبل أن يشتبه المصرف بمصدرها وتجميدها.

وحكم على شريكته في غسل الأموال سيلفيا يانسون (38 عاماً) بالسجن 18 شهراً، وغرّم 3 أشخاص لعبوا أدواراً بسيطة في عملية الغش.

وقالت محكمة مالمو في بيان: "أنكر جميع الأشخاص المتورطين أيّ مخالفة، وادعوا أن آخرين ارتكبوا هذه الجرائم".

وكشفت المحكمة أيضاً عن العديد من أعمال الاحتيال الأخرى المرتكبة.