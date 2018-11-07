شنغهاي يحرز لقبه الأول وينهي احتكار غوانغجو

ونتيجة لفشل غوانغجو بإحراز لقبه الثامن توالياً، أصبح مستقبل مدربه الإيطالي فابيو كانافارو بخطر مع النادي الذي انضم اليه مطلع الموسم.

في المقابل، حقق البرتغالي فيتور بيريرا ما عجز عنه مواطنه أندريه فياس-بواش، ليقود شنغهاي إلى لقبه الأول.

وحسم شنغهاي الذي يضم في صفوفه البرازيليين أوسكار وهولك، اللقب قبل مرحلة على نهاية الدوري، بفوزه على بيجينغ رينهي 2-1.

وفي ليلة ماطرة على ملعب شنغهاي، وضع الأوزبكستاني أوديل أحمدوف فريقه في المقدمة في الدقيقة العشرين بتسديدة لولبية جميلة من خارج المنطقة.

وضاعف الصيني الدولي المميز وو لي الأرقام بعد الاستراحة، ثم قلص المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب الأرقام للزوار.