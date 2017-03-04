شطب نتائج أربيل "المنسحب" من الدوري العراقي

وذكر جبار "ان لجنة المسابقات شطبت جميع نتائج فريق أربيل بسبب انسحابه من المسابقة المحلية وذلك حسب اللوائح المتبعة في الاتحاد التي تتعلق بمسابقة الدوري".

وأضاف جبار "تعليمات الاتحاد تنص أيضاً على فرض غرامة مالية على الفريق المنسحب تصل إلى 25 مليون دينار عراقي (ما يعادل (20 ألف دولار) وإنزاله إلى الدرجة الأولى".

وكان أربيل أحد أبرز أندية إقليم كردستان وحامل اللقب أربع مرات، قرر الانسحاب من بطولة الدوري بسبب شعارات أطلقت أثناء مباراة سابقة مع فريق النجف على ملعب الأخير، اعتبرها مسيئة ومناهضة للأكراد.

وانسحب زاخو من المسابقة أيضاً تضامناً مع جاره أربيل لكنه عاد إليها لاحقاً تفادياً للعقوبات.

يُذكر أن دهوك انسحب من المسابقة في الموسم الماضي لأسباب مالية وقبله جاره السليمانية للأسباب ذاتها وهما من أندية إقليم كردستان، وقد تم إنزالهما إلى الدرجة الأولى.

ويعد النفط الذي لم يلتق أربيل هذا الموسم من أبرز المستفيدين من شطب نتائج الأخير بعد حذف نقطة واحدة من رصيد كل من الزوراء ونفط الوسط لتعادلهما مع الفريق الشمالي، وثلاث نقاط من الجوية الذي تغلب عليه 1-0.