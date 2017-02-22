شباب مصر يتأهبون للمشاركة في بطولة أفريقيا

وتسافر تشكيلة مصر إلى زامبيا غداً الخميس لخوض البطولة التي تقام بمشاركة ثمانية منتخبات بين 26 شباط / فبراير و12 آذار/مارس.

وقال جمال لرويترز قبل اللعب في المجموعة الأولى مع زامبيا وغينيا ومالي "هدفنا الأساسي أن نتأهل للدور قبل النهائي حتى نشارك في كأس العالم للشباب."

وأضاف "طموحاتنا كبيرة ونأمل أن تكون التشكيلة الحالية لمنتخب الشباب قادرة على تمثيل مصر في أولمبياد طوكيو 2020."

وتابع "تم الاستقرار بشكل جيد على أفضل تشكيلة لخوض المباراة الافتتاحية أمام مالي."

وستبدأ مصر المشوار أمام مالي يوم الأحد المقبل ثم تواجه غينيا أول مارس قبل أن تلعب مع زامبيا بعدها بثلاثة أيام.

وتتأهل أول أربعة منتخبات لكأس العالم للشباب التي ستقام في كوريا الجنوبية.