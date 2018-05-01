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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

شاندونغ الصيني ينفي إمكانية التعاقد مع فينغر

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نفى نادي شاندونغ لونينغ الصيني إمكانية التعاقد مع أرسين فينغر عقب نهاية مسيرة المدرب الفرنسي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

beIN SPORTS

 

 وسيرحل المدرب الفرنسي عن آرسنال هذا الصيف بعدما قضى حوالي 22 عاما في النادي اللندني وثارت تكهنات عديدة حول مستقبله.  

ونفى شاندونغ تفكيره حتى في التعاقد مع فينغر بدلا من مدربه الحالي لي شياو بينغ، وقال مسؤولون في النادي لوسائل الإعلام: "نحن متعجبون من حديث أصدقائنا عبر الإنترنت أن السيد فينجر سينتقل إلى نادينا. هل نقوم بتحضير وجبة عشاء له؟ نخشى ألا يكون الأستاذ من محبي أسلوبنا في الشواء لذا لن ندعوه. نشعر براحة كبيرة مع أستاذنا لي".  

ويملك فينغر خبرة العمل في القارة الآسيوية بعد أن درّب سابقاً ناغويا غرامبوس الياباني قبل أن ينتقل إلى آرسنال في سبتمبر/أيلول 1996.  

ويحتل شاندونغ المركز الثاني في الدوري الصيني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.
 
 

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