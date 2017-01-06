شابيكوينسي يعيد ترتيب "بيته" من جديد

وتعاقد النادي البرازيلي مع المهاجم نيلتينيو على سبيل الإعارة لمدة عام من نادي كريسيوما الذي ينتمي لولاية سانتا كاتارينا التي ينتمي إليها النادي المنكوب أيضا.

كما ضم شابيكوينسي لاعب الوسط دودو على سبيل الإعارة لمدة عام واحد أيضا من فريق أتلتيكو مينيرو.

ود مع بالميراس

من جانب آخر، اتفق مسؤولو شابيكوينسي على خوض مباراة ودية بعد أسبوعين مع بالميراس الذي كان آخر فريق يلتقيه الفريق المنكوب قبل حادث الطائرة.

ويلتقي الفريقان في 21 كانون الثاني/يناير الحالي على ملعب شابيكوينسي، حسبما أعلن النادي المنكوب.

وأشارت إدارة نادي شابيكوينسي إلى أن عائدات المباراة ستخصص بأكملها لصالح صندوق ضحايا النادي.

وكان شابيكوينسي التقى بالميراس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قبل تعرض طائرة الفريق في اليوم التالي مباشرة للسقوط بسبب نفاد الوقود والتحطم في منطقة جبلية بالقرب من مدينة ميديلين الكولومبية خلال توجه شابيكوينسي إلى كولومبيا لخوض مباراة الذهاب أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في الدور النهائي لبطولة أندية أميركا الجنوبية (كوبا سودامريكانا).

ومن بين 77 فردا كانوا على متن الطائرة، لم ينج سوى ستة أشخاص فقط من بينهم ثلاثة من أعضاء الفريق فيما أسفر الحادث عن مقتل 19 من لاعبي فريق شابيكوينسي وعدد من أعضاء الطاقم الفني والإداري والطبي للفريق.