شابيكوينسي يرد الوفاء لأتلتيكو ناسيونال الكولومبي

وجاءت اللفتة الإنسانية من النادي الكولومبي عقب فقدان منافسه البرازيلي لمعظم لاعبي فريقه الأول لكرة القدم في حادثة جوية مفجعة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

واستلم دي نيس كأس البطولة أمس الأربعاء قبل بداية قرعة بطولة كأس ليبيرتادوريس 2017، والتي جرت بمدينة أسونسيون، عاصمة باراغواي.

وأعرب دي نيس عن امتنانه لجميع الأشخاص، الذين وقفوا بجانبه منذ وقوع الحادث الأليم بمدينة ميديين الكولومبية، عندما كانت بعثة النادي في طريقها إلى هناك لخوض إياب نهائي بطولة كأس سودامريكانا.

وأسفر حادث سقوط الطائرة، التي كانت تقل فريق تشابيكوينسي، عن مقتل 71 شخصاً، من بينهم لاعبون وإداريون وصحفيون وبعض من أنصار النادي البرازيلي.

وشهدت حفل قرعة كأس ليبيرتادوريس 2017 تكريم الضحايا وأسرهم بعرض لقطات مصورة لهم، كما تم تكريم نادي أتلتيكو ناسيونال أيضاً ومنحه جائزة اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" للعب النظيف.