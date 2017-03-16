سيدة تدرب منتخباً للرجال لأول مرة في إيطاليا

وكانت بانيكو (42 عاماً)، أفضل لاعبة في إيطاليا سابقاً، مساعدة للمدرب دانييلي تسوراتو، وحلت محله بعد تعيينه مدرباً لمنتخب الشباب (دون 19 عاماً).

وقالت بانيكو التي سجلت 110 أهداف في 204 مباريات دولية، "أن أصبح أول سيدة تدرب فريقاً للرجال، فهذا يعني نجاحاً كبيراً لي".

وستقود بانيكو المنتخب الإيطالي للناشئين في أول مباراتين من دون تسوراتو ضد ألمانيا في 22 و24 آذار/مارس الحالي.