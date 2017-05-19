سرعة إنجاز أول ملاعب مونديال 2022 تدهش إنفانتينو

وكان إنفانتينو قد نزل إلى أرض ستاد خليفة الدولي بصحبة النجم الإيطالي السابق ألتوبيلي قبل ساعات قليلة من بداية مباراة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر.

وقال إنفانتينو باللغة العربية "مبروك".. موجهاً التهنئة لكل الشعب القطري بمناسبة انجاز ستاد خليفة الدولي.

وعبر إنفانتينو عن ارتياحه الشديد للصورة المميزة التي شاهد عليها الاستاد بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير والذي جعل الأجواء مونديالية على الأراضي القطرية.

وأكد إنفانتينو في تصريحات تليفزيونية قبل المباراة: "سعيد للغاية بالتواجد هنا اليوم لحضور هذا النهائي، وتدشين ستاد خليفة الدولي".

وأضاف: "لقد تواجدت هنا قبل ستة أشهر وكان العمل قد بدأ في تطوير الملعب، واليوم انتهى بالكامل وهذا أمر رائع جداً يجعلني شخصياً كرئيس للاتحاد الدولي متفائل جداً، كرة القدم تحتاج للإصرار والعزيمة وهذا الملعب هو دليل واضح على ذلك".

وقال إنفانتينو: "فرص الذهاب لكأس العالم قبل 2022 بالنسبة لقطر شبه مستحيلة، لكن يجب أن يكون هناك عمل واصرار وحماس ليصل المنتخب القطري في مرات مقبلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، فهناك مستقبل كبير ينتظر الكرة القطرية خلال السنوات القادمة".

واعتبر إنفانتينو أن كرة القدم بالنسبة له تعني كل شيء في الحياة، فهي الحب والسحر والضحك والبكاء والسعادة والحزن، ومن خلالها يعرف الرياضي كيف يتعامل مع المنافس فيبتسم عند الخسارة ويتواضع عند النصر.

يذكر أن إنفانتينو حضر نهائي كأس أمير قطر الذي توج به السد على حساب الريان 2-1 الجمعة.