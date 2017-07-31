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Reuters

سحب قرعة نصف نهائي البطولة العربية

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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية التي أجريت الاثنين، عن مواجهة بين الأهلي المصري والفيصلي الأردني، فيما يلتقي الترجي التونسي مع الفتح الرباطي، في مباراتين تقامان هذا الأسبوع.

ويشكل لقاء الأهلي بطل مصر والفيصلي بطل الأردن، إعادة للقاء الافتتاحي الذي جمعهما في منافسات المجموعة الأولى، وانتهى لصالح النادي الأردني 1-صفر.

وأنهى الفيصلي الدور الأول متصدراً بالعلامة الكاملة، إذ فاز على الوحدة الاماراتي 2-1، ونصر حسين داي الجزائري 1-صفر.

أما الأهلي، فبلغ الدور الثاني كصاحب أفضل مركز ثان (6 نقاط)، اذ فاز على الوحدة 2-صفر، وعلى نصر حسين داي 2-1.

وستكون المواجهة الثانية "مغاربية" بين الترجي والفتح.

وبلغ الفريق التونسي الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة أيضاً في المجموعة الثالثة، بعد فوزه على الهلال السعودي 3-2، وعلى نفط الوسط العراقي 1-صفر، وعلى المريخ السوداني 2-صفر.

أما الفتح الرباطي فتصدر المجموعة الثانية، بتعادله في افتتاح منافساتها مع الزمالك المصري 2-2، واكتساحه النصر السعودي برباعية نظيفة، قبل ان يتعادل مع العهد اللبناني 1-1.

وتقام مباراة الأهلي والفيصلي مساء الأربعاء، والترجي والفتح مساء الخميس في الإسكندرية. 

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