سحب قرعة نصف نهائي البطولة العربية

ويشكل لقاء الأهلي بطل مصر والفيصلي بطل الأردن، إعادة للقاء الافتتاحي الذي جمعهما في منافسات المجموعة الأولى، وانتهى لصالح النادي الأردني 1-صفر.

وأنهى الفيصلي الدور الأول متصدراً بالعلامة الكاملة، إذ فاز على الوحدة الاماراتي 2-1، ونصر حسين داي الجزائري 1-صفر.

أما الأهلي، فبلغ الدور الثاني كصاحب أفضل مركز ثان (6 نقاط)، اذ فاز على الوحدة 2-صفر، وعلى نصر حسين داي 2-1.

وستكون المواجهة الثانية "مغاربية" بين الترجي والفتح.

وبلغ الفريق التونسي الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة أيضاً في المجموعة الثالثة، بعد فوزه على الهلال السعودي 3-2، وعلى نفط الوسط العراقي 1-صفر، وعلى المريخ السوداني 2-صفر.

أما الفتح الرباطي فتصدر المجموعة الثانية، بتعادله في افتتاح منافساتها مع الزمالك المصري 2-2، واكتساحه النصر السعودي برباعية نظيفة، قبل ان يتعادل مع العهد اللبناني 1-1.

وتقام مباراة الأهلي والفيصلي مساء الأربعاء، والترجي والفتح مساء الخميس في الإسكندرية.