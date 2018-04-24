سحب قرعة كأس العرب للأندية الأبطال



وقسمت الأندية إلى مجموعتين بحسب آخر تصنيف للمنتخبات على قائمة الاتحاد الدولي (فيفا).

وبرزت مواجهة النصر السعودي مع الجزيرة الإماراتي ووفاق سطيف الجزائري مع العين الإماراتي.

وقرر الاتحاد العربي السماح للفرق بتسجيل 5 لاعبين أجانب ضمن قائمة الـ30 لاعب المتاحة لكل فريق.

وكتب الزمالك المصري في حسابه على تويتر "لا نكاد نطيق الانتظار حتى نلتقي مع الاخوة مجدداً! نادي الزمالك يتواجه مع القادسية الكويتي في كأس العرب للأندية الأبطال!".

وستقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وإياب.

يذكر أن البطولة العربية للأندية كانت أقيمت في شهر تموز/يوليو الماضي في مصر، وانتهت بفوز الترجي التونسي باللقب على حساب الفيصلي الأردني.



وفيما يلي نتيجة القرعة:

الزمالك المصري - القادسية الكويتي

العين الإماراتي - وفاق سطيف الجزائري

الإسماعيلي المصري - الكويت الكويتي

السلام زغرتا اللبناني - الرجاء المغربي

الاتحاد السعودي - الوصل الإماراتي

نفط الوسط العراقي - الصفاقسي التونسي

الهلال السعودي - الشباب العماني

الرفاع البحريني - مولودية الجزائر

النجم الساحلي التونسي - الرمثا الأردني

القوة الجوية العراقي - اتحاد العاصمة الجزائري

النصر السعودي - الجزيرة الإماراتي

المتأهل من التصفيات ب - الترجي التونسي

الوداد المغربي - أهلي طرابلس الليبي

المريخ السوداني - الجيش السوري

الأهلي المصري - المتأهل من التصفيات أ

المحرق البحريني - الأهلي السعودي

