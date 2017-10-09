سحب قرعة كأس العالم للأندية 2017

وسبق للعاصمة الإماراتية استضافة البطولة السنوية عامي 2009 و2010، وهي ستستضيف نسخة 2017 بين 6 كانون الأول/ديسمبر و16 منه، إضافة إلى نسخة 2018.

وبموجب القرعة، يخوض الجزيرة مباراة الافتتاح ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يواجه الفائز منهما بطل دوري أبطال آسيا الذي ستحدد هويته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يتقدم الهلال السعودي على برسيبوليس الإيراني 4-صفر، بينما تعادل شنغهاي سيبغ مع أورورا دياموندز الياباني 1-1.

ويبدأ ريال مدريد الدفاع عن لقبه في كأس العالم للأندية في نصف النهائي، حين يلتقي في 13 كانون الأول/ديسمبر الفائز من المباراة بين بطل آسيا والفائز من لقاء الافتتاح بين الجزيرة وأوكلاند.

الى ذلك، يواجه بطل افريقيا (الذي سيتحدد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر) باتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، على أن يلعب الفائز منهما في نصف النهائي مع بطل أميركا الجنوبية (ليبرتادوريس) الذي سيحدد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفاز النجم الساحلي التونسي على الأهلي المصري 2-1، وتعادل اتحاد الجزائر مع الوداد المغربي صفر-صفر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



