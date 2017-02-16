ستيوا بوخارست يغير اسمه لسبب غريب

وقال بيكالي "لقد غيرت اسم النادي إلى +اف سي اس بي+ في السجل التجاري. لقد ابلغت اتحاد اللعبة ورابطة كرة القدم بالامر".

وكانت محكمة الاستئناف في بوخارست منعت أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي في آخر فصول الخلاف بين الطرفين، النادي من استخدام اسم ستيوا (النجمة باللغة الرومانية).

وقال رجل الأعمال بيكالي "يستطيع من يرغب ان يستمر في تسميته ستيوا، لكن الاسم في الترخيص أصبح +اف سي اس بي+".

وعملياً، اختار بيكالي لحل المعضلة الأحرف الأربعة الأولى من اسم نادي ستيوا بوخارست (فوتبال كلوب ستوا بوكورشتي) الفائز ببطولة الأندية الأوروبية (دوري أبطال أوروبا حالياً) عام 1986 على حساب برشلونة الإسباني.

وتأسس نادي الجيش الروماني في العام 1947، وهو الأكثر فوزاً بالألقاب في بلاده (26 لقباً) كونه يستقطب أفضل اللاعبين المحليين.

وخسر النادي في 2015 حق اللعب على الملعب التقليدي لستيوا بوخارست في اطار النزاع بين الطرفين، وأعلنت وزارة الدفاع في العام التالي أنها ستؤسس نادياً جديداً خاصاً بها سيبدأ من الدرجة الرابعة على أن يتولى الاشراف عليه كمدرب الدولي السابق واللاعب التاريخي في ستيوا ماريوس لاكاتوس (52 عاماً).