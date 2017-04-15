سباق الحذاء الذهبي.. تهديد هولندي صريح لميسي

بولبابة الهرابي

فقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني لكرة القدم مركز الصدارة وتراجع إلى المركز الثاني في سباقه نحو الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي (جائزة تمنح لأفضل هداف بالقارة العجوز) للمرة الرابعة في تاريخه.

الخبر السيئ للدولي الأرجنتيني جاءه من الدوري البرتغالي وتحديداً في لقاء سبورتينغ لشبونة وفيتكوريا غيماريش في المرحلة الـ29 من المسابقة الجمعة، ففي الدقيقة الثالثة والستين أنزل "البرغوث" بصفة مؤقتة من سدة ترتيب الهدافين في أوروبا برصيد 27 هدفاً و54 نقطة، ليترك مكانه لهداف لشبونة الهولندي باس دوست.

دوست (27 عاماً) سجل الهدف الثالث لفريقه والثامن والعشرون وحصد (56 نقطة) ليتزعم في الوقت الحالي لائحة الهدافين ويتفوق على أفضل المهاجمين القناصين في القارة، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن مينويخ الألماني الثالث (26 هدفاً و52 نقطة) إلى جانب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم دورتموند الألماني (25 هدفاً وبرصيد 50 نقطة) يليهم الأوراغوياني لويس سواريز مهاحم برشلونة (24 هدفاً و47 نقطة).

ويسعى دوست مهاجم فولفسبورغ الألماني في الموسم الماضي إلى مواصلة التهديف في مهمة ملاحقة أول حذاء ذهبي له والثالث في تاريخ فريقه لشبونة، اذ سبق للمهاجم الأرجنتيني هيكتور يازالدي الفوز بجائزة الحذاء الذهبي موسم 1973-1974 وسجل حينها 46 هدفاً، كما أن البرازيلي ماريو جاردل أكمل موسم 2001-2002 في صدارة هدافي أوروبا بعد تسجيله في الدوري البرتغالي (42 هدفاً وحصده لـ 82 نقطة).

وسبق لميسي أن توج بهذه الجائزة 3 مرات موسم (2009-2010 وسجل 34 هدفاً وحصل على 68 نقطة) وموسم (2011 -2012 وسجل 50 هدفاً و حصل على 100 نقطة)، و في موسم 2012-2013 سجل ميسي 46 هدفاً وجمع 92 نقطة).

وستكون أمام ميسي فرصة لمعادلة رقم دوست أو تجاوزه والعودة سريعاً إلى قمة الهدافين في أوروبا في حال نجح في خطف هدف أو أكثر أمام ريال سوسيداد اليوم السبت.

كما أن حامل جائزة الكرة الذهبية خمس مرات يمكنه أن يفوز بالحذاء الذهبي الرابع في نهاية الموسم اذا ما سجل أهدافاً في الجولات المتبقية بالليغا مقابل عدم توفق الهولندي دوست في اضافة أهداف أخرى في الجولات الخمس المتبقية بالدوري البرتغالي.

واليكم اللاعبين العشرة الأوائل في السباق نحو الحذاء الذهبي:

1- باس دوست (سبورتينغ لشبونة البرتغالي): 28 هدفاً (56 نقطة)

2- ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني): 27 هدفاً (54 نقطة)

3- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني): 26 هدفاً (52 نقطة)

4- بيير إيميريك أوباميانغ (بوروسيا دورتموند الألماني): 25 هدفاً (50 نقطة)

5- أندريا بيلوتي (تورينو الإيطالي): 24 هدفاً (48 نقطة)

- ادين دزيكو (روما الإيطالي): 24 هدفاً (48 نقطة)

6- لويس سواريز (برشلونة): 23 هدفاً (46 نقطة)

- أنتوني موديست (كولن الألماني): 23 هدفاً ( 46 نقطة)

- روميلو لوكاكو (ايفرتون الإنكليزي): 23 هدفاً (46 نقطة)

7-إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي): 29 هدفاً (43.5 نقط)

8- غونزالو هيغواين (يوفنتوس الايطالي): 21 هدفاً (42 نقطة)

9- ماورو إيكاردي (انتر ميلان الايطالي): 20 هدفا (40 نقطة)

- دريس ميرتنز (نابولي الايطالي): 20 هدفاً (40 نقطة)

10- هاري كين (توتنهام الانكليزي): 19 هدفاً ( 38 نقطة)

- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الاسباني): 19 هدفاً (38 نقطة)